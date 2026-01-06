Place au duo “Bagoth”

Deux membres du groupe baieriverain Orloge Simard, les musiciens Guillaume Bouchard et Andy Ellefsen, se regroupent sous forme de duo, du nom de « Bagoth » et créent un projet de musique métal inspiré par l’ex-premier ministre Maurice Duplessis. L’album s’intitule « Martyrs Duplessis ».

Les deux musiciens, originaires du secteur de Bagotville, ont d’ailleurs donné le nom de « Bagoth » à leur duo, en ajoutant un « H » à la fin, faisant référence au style gothique. Soulignons que la collaboration actuelle entre les deux artistes a pris forme lors de la pandémie.

Le duo Ellefsen-Bouchard est déjà suivi par des centaines d’amateurs et de curieux sur les réseaux sociaux. Radio-Canada cite que pour le visuel de l'album, Andy Ellefsen et Guillaume Bouchard ont posé devant la tombe de Maurice Duplessis. D’autres musiciens, dont de grands noms de la scène métal, se sont joints à Bagoth pour la production de ce premier album.

Aucun spectacle n’est prévu pour le moment, alors que la priorité pour Andy et Guillaume demeure leurs projets avec le groupe Orloge Simard dont le cinquième album est actuellement en préparation. En ce qui a trait à l’album « Martyrs Duplessis », il devrait sortir le 27 février prochain.