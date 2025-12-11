Deuxième édition de la Journée sportive et culturelle au Parc de la Rivière-du-Moulin

L’entreprise ÖAction, basée à Chicoutimi, s’allie une fois de plus avec le Parc de la Rivière-du-Moulin pour offrir aux jeunes, comme aux moins jeunes, la deuxième édition de la Journée sportive et culturelle de Noël.

L’événement entièrement gratuit se tiendra ce dimanche 14 décembre, de 9h00 à 16h30 et s’adresse à toute la population. Cette initiative, devenue un incontournable pour les familles et les amoureux de plein air, proposera une foule d’activités pour célébrer l’hiver et la période des Fêtes qui s’en vient. Au programme, du yoga extérieur parent-enfant, un entraînement avec Cardio Plein-Air Saguenay-Lac-Saint-Jean, une chasse aux lutins (inscription obligatoire), un dîner spécial de Noël préparé par Les trois chefs, de la danse en ligne et l’arrivée du Père Noël et de Mère Noël à l’extérieur avec des cadeaux surprises. Le tout parsemé d’animation et de musique ici et là. Les enfants seront également accueillis avec un chocolat chaud à l’accueil.

Également, en partenariat avec l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA), ÖAction donne la chance aux familles de participer à un tirage moitié-moitié, leur permettant de remporter jusqu’à 2 500$ en prix. À savoir que 50% des profits effectués grâce à l’achat de billets de tirage seront remis à l’AQEPA Saguenay. Le dévoilement du ou de la gagnante sera effectué le lors de cette même journée.