Ville de Saguenay offre une voix à la jeune génération

Un conseil jeunesse fera bientôt son apparition dans le paysage politique de Saguenay. Le projet, lancé par le maire Luc Boivin lors du premier conseil de ville le 2 décembre dernier, vise à intégrer les générations futures à la vie municipale et à attiser leur intérêt pour les affaires publiques.

Le conseil jeunesse sera formé d’élèves du secondaire âgés de 13 à 17 ans, qui représenteront chacun un district de la ville. Les jeunes conseillers auront à se rencontrer au minimum quatre fois par année afin de traiter de sujets qui les touchent, apprendre à faire des choix réfléchis et gérer un budget qui leur sera alloué pour de futurs projets.

« Je veux que les jeunes apprennent l'administration municipale, puis je veux qu'ils nous guident sur la façon dont ils voient leur ville de demain. Ça va amener une dynamique intéressante et ça va permettre aux jeunes de s'impliquer », explique M. Boivin.

L’ensemble des conseillers aura également un dossier propre à son district, en plus des dossiers communs d’arrondissement et de ville.

Président du conseil jeunesse

La présidence du conseiller François Fortin à la commission jeunesse a été officialisée par Luc Boivin la semaine dernière.

M. Fortin a été coordonnateur des services éducatifs au Centre Mamik, ainsi qu’enseignant en mathématiques, ce qui lui apporte, selon lui, une belle expérience auprès des jeunes pour mener ce projet.

Dans ce rôle, le nouveau conseiller du district 15, à La Baie, aura la charge d’encadrer l’équipe, de superviser les rencontres et de s’assurer que chaque élu offre aux jeunes un parrainage de qualité. Il sera assisté dans la mise en place du projet par la conseillère Cathy Fortin, du district 8, et par Dany Tremblay, du district 1.

Un intérêt marqué

L’équipe de la commission jeunesse a perçu l’intérêt de la communauté dès les premiers instants.

« Quand on a fait l’annonce à notre première journée de travail, la réaction a été hyper positive sur les réseaux sociaux ! Le projet a été partagé, aimé et commenté. On a déjà reçu beaucoup de messages d’associations, et on a même des noms de candidats qui nous ont été envoyés », affirme François Fortin.

Afin que le conseil soit une réussite, le président invite le milieu scolaire, les organismes et les maisons des jeunes à venir mettre leur grain de sel. « On est ouverts et on veut entendre toutes les idées, parce qu’on fait ça pour les jeunes. »

Selon lui, le projet ne pourra être que bénéfique.

« L’intérêt pour la politique, et pour la politique municipale, passe par des projets comme celui-là. C’est une expérience enrichissante qui va aiguiser leur esprit critique, et qui sait, on aura peut-être dans le premier conseil le futur maire de Saguenay ou le futur premier ministre ! Une chose est sûre : ça ne peut que nous amener du positif. »

La mise en place du projet débutera dès janvier, et les élus souhaitent pouvoir lancer le conseil jeunesse d’ici la fin de l’année 2026.