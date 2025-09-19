Des instruments de seconde main en vente à Chicoutimi-Nord

Un nouveau commerce spécialisé dans la vente d’instruments de musique de seconde main vient d’ouvrir ses portes à Chicoutimi. Le magasin, qui est situé sur le boulevard Sainte-Geneviève, est né de la passion de Gabrielle Bouchard, qui est collectionneur de guitares depuis des années.

« Avant de les collectionner, j’en jouais déjà quand j’étais jeune. Puis, j’ai commencé à en accumuler, surtout des Fender, j’en possédais peut-être cinq ou six à l’époque. Je faisais des échanges et ensuite est venue la réparation de guitares. J’appréciais vraiment ce loisir. Ça faisait aussi longtemps que l’idée de m’ouvrir un commerce mijotait dans mon esprit. Étant également devenu plus flexible en tant que collectionneur, je suis capable de vendre certaines de ces belles pièces aujourd’hui », raconte le propriétaire, Gabriel Bouchard.

Son inventaire compte maintenant tout près d’une centaine de guitares de tout style, en plus d’une cinquantaine d’amplificateurs et d’autres accessoires et équipements de musique. Le commerce se spécialise avant tout dans la vente d’instruments de seconde main, soit de modèles rares et anciens. Quelques instruments neufs sont aussi disponibles.

« Je vais avoir tout ce qu’un magasin neuf ou presque va posséder, comme des ganses, des étuis, des pédales, des pics, des amplificateurs de basses et de guitares électriques. Je touche vraiment aux instruments à cordes, soit guitares à douze cordes, guitares acoustiques, classiques et plus encore », précise-t-il. Ce dernier ajoute vouloir offrir ses services de réparation, pour dépanner seulement.

M. Bouchard a pris son temps avant d’ouvrir officiellement sa boutique à la clientèle. En effet, les quatre derniers mois ont permis à l’entrepreneur de s’approprier son nouveau local, comme les aspects techniques pour bien gérer son commerce. Il s’est assuré que tout était en ordre pour l’ouverture officielle, qui s’est tenue le 15 août dernier.

« Tout le monde trouve ça bien jusqu’à maintenant, la réponse est très positive. Parait que le nom de ma boutique circule déjà, ça fait son bout de chemin! »

Même sans être complétée à 100%, la décoration vintage attire l’œil. Un élément que prend très à cœur le propriétaire, qui veut offrir la meilleure expérience à ses clients.

« C’est de créer cette ambiance détendue, décontractée, surtout pour ceux et celles qui font de l’anxiété. En tant que musiciens, on veut souvent avoir une expérience d’achat qui est humaine et organique, donc c’était important pour moi. L’aspect vintage amène aussi quelque chose de très chaleureux selon moi », explique-t-il.

Une niche qui se démarque

Même avec les divers magasins d’instruments de musique implantés dans la région depuis des lustres, Gabriel Bouchard affirme que son commerce n’a rien à envier aux autres. Il connait sa niche, qui est propre à lui, ce qui le distingue.

« Oui le marché est peut-être saturé, mais moi je me démarque vraiment en ayant de la marchandise de seconde main. Ça fait 25 ans qu’il n’y a rien dans cet aspect dans la région », admet-il.

Des projets d’avenir

Gabriel Bouchard anticipe la suite des choses avec beaucoup de petits projets qui vont l’aider à accroître le potentiel de son commerce.

« Les prochaines étapes constitueront le développement de certaines branches manquantes actuellement, comme la mise en place d’un site web, ma présence sur les réseaux sociaux et aussi vendre sur ma plateforme à l’international. J’aimerais éventuellement avoir des employés, mais ça reste une idée dans les cartons pour l’instant. »