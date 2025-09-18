Une bonification de l’expérience pour la population

Après avoir mis l’événement au banc d’essai l’année dernière, voilà que le Comité des loisirs de Jonquière Nord a décidé de relever le défi à nouveau en organisant une deuxième mouture du festival Festirang, qui se déroulera les 19 et 20 septembre. Il s’agit d’une édition bonifiée, des améliorations qui ont été effectuées afin de rendre ces deux journées encore plus agréables pour le public.

« Cette année, notre concentration était vraiment portée vers l’amélioration des spectacles en plein air. On a aussi augmenté notre budget pour avoir plus d’artistes de renom. En tout cas, ça aura été une belle première édition l’an dernier, puis on espère avoir fait les bons choix cette année pour que ça fonctionne encore mieux », mentionne le président du comité des loisirs, Maxim Côté-Villeneuve.

Des artistes comme Bass Leblanc, P’tit-gros bison et la formation À l’Os seront de la partie ce vendredi, dès l’ouverture du site à 16h00. Le lendemain, les festivités débuteront dès midi. Puis, de 14h00 à 17h00, les chapeaux et les bottes de cowboy seront nécessaires pour un après-midi de danse en ligne avec l’École de danse Les soirées des 4. Passeront également tour à tour pour mettre le plein d’ambiance le chansonnier Nathaniel Harvey, Audrey Perron ainsi que le KC Country Band. Sur place, service de bar, de restauration et jeux gonflables pour les enfants. Le côté familial a également été beaucoup priorisé par l’équipe organisatrice pour cette 2e édition.

« Il y a eu énormément d’apprentissage au niveau de nos procédures et de nos horaires au sein de notre troupe de bénévoles depuis la première fois. On essaie vraiment d’axer sur le fait que c’est un événement rassembleur, familial, en passant par quelques modifications et ajouts en ce qui concerne nos activités extérieures du samedi. C’est super important pour nous », explique M. Côté-Villeneuve.

L’an passé, le Festirang a accueilli entre 600 et 700 personnes. Le principal intéressé espère grandement avoir un achalandage encore plus fort cette fin de semaine.

« Autant les gens du coin, que les gens de Shipshaw, La Baie, Chicoutimi, tout le monde a apprécié. On est proche de nos festivaliers, nous sommes accueillants. Même les musiciens et les artistes ont absolument aimé leur moment, ils sont même restés avec nous jusqu’à la fin », émet-il.

Maxim Côté-Villeneuve confirme la tenue d’une 3e édition l’an prochain.

« Je crois qu’avec un événement hivernal et un événement estival, ça ne peut qu’être qu’un 365 jours bien rempli pour notre comité. On est bien content de pouvoir offrir les deux », estime-t-il.

Rappelons que le Comité des loisirs est aussi l’instigateur du traditionnel Carnaval de Jonquière Nord, qui se répète à tous les mois de février.