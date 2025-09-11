Une tournée en France et au Mexique pour le Théâtre de La Tortue Noire

Le Théâtre de La Tortue Noire, entreprise établie sur la rue Racine à Chicoutimi, partira en tournée outre-mer, cette fois avec son nouveau spectacle 2025, entre intelligence artificielle et bêtise humaine.

« On se produit déjà beaucoup à l’international, donc ce ne sont pas nos premières tournées, ni en France, ni au Mexique ! Ce sont des projets pour lesquels on travaille continuellement, en relation avec des festivals et des diffuseurs là-bas. Depuis deux ans, grâce à une opportunité qui s’est présentée à nous dans le cadre d’un événement à Charleville en France, on peut y présenter à la fois notre pièce L’Autre dans la cité et 2050. On a pu coordonner les dates pour faire un trois semaines en France et un deux semaines au Mexique ensuite », explique la directrice générale et co-directrice artistique du Théâtre de La Tortue Noire, Sara Moisan.

C’est donc du 15 septembre au 5 octobre prochain que l’équipe de la compagnie saguenéenne s’envolera pour une série de cinq représentations de 2050, entre intelligence artificielle et bêtise humaine, et huit représentations de L’Autre dans la cité dans diverses villes de l’Hexagone. Les artistes visiteront, avec ces deux spectacles, les villes de Martignas-sur-Jalle, Charleville-Mézières, Paris et Châtillon. Puis, tout juste de retour d’Europe, l’entreprise se préparera pour le Festival Festin de Los Munecos dans la ville de Guadalajara, au Mexique, pour y présenter seulement 2050.

« On a déjà fait quelques représentations de 2050, dont une au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay cet été, puis dépendamment du contexte, les réactions sont toutes différentes. Généralement, les gens du Mexique sont très chaleureux et enthousiastes, donc j’imagine que ce sera le cas lorsqu’ils découvriront la pièce. Le public Français étant un public plus connaisseur, alors j’ai bien hâte de voir comment le spectacle sera perçu de leur côté », affirme Mme Moisan.

Une barrière de la langue à surmonter ?

2050 étant une pièce comportant très peu de texte, la directrice générale de La Tortue Noire insiste sur le fait qu’il n’y a pas nécessairement d’enjeux pour ce qui est de la barrière linguistique au Mexique.

« La pièce met de l’avant six boîtes Lambe Lambe, qui montrent des spectacles très courts, de deux à trois minutes, pour une personne à la fois. La plupart d’entre-elles sont sans paroles. Une seule boîte contient du texte en français, mais qui sera probablement traduit pour la tournée au Mexique. Pour ce qui est de l’animateur, Patrick Simard, il a ses bases en espagnol », précise-t-elle.

Chaque boîte propose une vision propre de ce à quoi ressemblera le monde dans 25 ans, que ce soit au niveau de la technologie, de la nature ou encore de la société, le tout dans une esthétique rétro-futuriste.