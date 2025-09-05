Une programmation qui promet de faire bouger la population

L’année 2025-2026 marque le 60e anniversaire de l’école de danse les Farandoles. L’établissement, 2ième en ancienneté en folklore au Québec, détient également le seul programme « concentration danse » en danse du monde. Dans le but de célébrer l’événement, toute la population est invitée à participer aux festivités qui se dérouleront sur un an.

« C’est assez unique, parce qu’il y a très peu d’écoles de folklore qui ont durées dans le temps si on veut. Donc déjà ça, c’est extraordinaire. On est vraiment fier de ce que l’on a accompli dans les dernières années ! », souligne d’emblée la directrice générale, Julie Lévesque.

Une programmation haute en couleur et en mouvement est prévue pour l’occasion. Dès septembre, chaque mois mettra en lumière un style de danse différent offert par Les Farandoles ainsi qu’une activité spéciale.

« On est connu pour faire de grands spectacles, maintenant, on voulait proposer quelque chose de différent pour célébrer le 60ième. On voulait vraiment que ce soit festif, rassembleur, mais aussi accessible et plaisant pour la population en général. Que ce soit le hip-hop, la danse folklorique, le baladi, le contemporain, la danse latine, tout le monde pourra en profiter. Montrer des archives, aussi, de ce qui s’est fait dans les dernières années sur ces styles-là. Les activités ont également été pensées pour que ce ne soit pas une charge financière trop lourde pour les gens », spécifie Mme Lévesque.

Elle mentionne parallèlement que pour les amoureux de danse du monde, autant les anciens que les nouveaux, un cours adulte ouvert à tous aura lieu les lundis en soirée. Les célébrations prendront fin en 2026 avec deux événements majeurs, soit par la tenue d’un Camp Folklorique international les 4, 5 et 6 septembre. Du jamais vu en région, alors que des invités de renom seront de la partie.

« Il y a des camps folkloriques partout à travers le monde, mais nous on a décidé qu’on en voulait un à Saguenay ! On aura la chance de recevoir Ahmet Luleci, une référence en danse Turque, tous les folkloristes de la planète le connaissent. Cristian Florescu et Sonia Dion, qui se sont trouvés avec la danse, enseignent maintenant le folklore roumain à travers le monde. Ce sont des sommités dans le domaine et nous ne pourrions pas être plus heureux de pouvoir les accueillir. »

Dans la même période, le Conventum du 60e anniversaire aura lieu à l’Hôtel le Montagnais à Chicoutimi.

Un style qui tend à être connu

Julie Lévesque croit que la danse folklorique, ou danse du monde, devrait être connue davantage, bien que la fondation de l’école en 1966 aient permis de démocratiser la discipline au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« C’est encore notre cheval de bataille, de faire essayer ce style-là. On va souvent dans des écoles, puis les jeunes adorent ça, ça leur permet de s’ouvrir sur le monde, sur d’autres cultures. Il faut vraiment l’essayer pour avoir le petit coup de cœur. Mais c’est certain que les gens y vont avec leurs intérêts, surtout avec tous les styles de danse que l’on retrouve aujourd’hui », conclut-elle.