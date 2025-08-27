1er succès de L’Imprévu improvisation à la Pulperie de Chicoutimi

La troupe professionnelle d’improvisation L’imprévu a parié gros en décidant de mettre en scène un spectacle long format, entièrement improvisé et inspiré du théâtre d’été, dans le Bâtiment 1921 de la Pulperie de Chicoutimi la semaine dernière.

Ce sont près de 175 spectateurs qui ont assisté au spectacle, qui a su charmer le public par son humour, son rythme et sa qualité.

« Ce qu’on aime beaucoup faire avec L’imprévu, c’est de sortir du cadre habituel et d’essayer différents concepts d’improvisation. C’est pourquoi on voulait tenter le tout avec le théâtre d’été. C’est quelque chose qu’on n’avait jamais proposé avant », mentionne l’administratrice, comédienne et chargée de projet pour L’imprévu, Marie-Ève Bouchard.

Et comment ajouter un peu de piquant à ce premier essai? La troupe n’a pas hésité à user d’originalité en y greffant des invités-surprises, à savoir Sylvain Gaudreault et André Gobeil. Une initiative qui a brillamment su marquer le coup d’envoi de la soirée.

« On voulait avant tout surprendre les gens. M. Gaudreault n’a aucune expérience, alors que M. Gobeil est un ancien joueur d’impro. Il fallait qu’il se remette dans le bain! », évoque Mme Bouchard en ricanant.

C’est toujours en ayant en tête un synopsis de départ et un rôle à interpréter que les joueurs montent sur scène.

« Il y avait les deux personnages principaux, Henri et Juliette, qui étaient des artistes exubérants. Pour ma part, j’étais la boulangère rêveuse, heureuse de pouvoir accueillir deux nouveaux arrivants au village. Il y avait aussi le maire rigide, conservateur. »

Dès que « ah, te voilà ! » eut été lancé, Sylvain Gaudreault et André Gobeil ont fait leur entrée sur scène. Ils y sont allés de nombreuses répliques, bien sûr improvisées, mais surtout bien ancrées et teintées d’enjeux d’actualité.

À titre d’exemples, l’ancien élu péquiste a misé sur des tirades mélangeant le fiasco de SAAQClic et le conseil municipal de Saguenay, tandis que le directeur général du Cégep de Chicoutimi a quant à lui campé le rôle d’un curé.

« On leur avait dit qu’on allait les mettre en valeur, et ils ont vraiment assuré tout le long. Ils ont bien fait rire le public et ont adoré leur expérience. »

Une deuxième partie ?

Vu l’engouement de l’assistance et la réception positive des membres de la Pulperie face au spectacle présenté, Marie-Ève Bouchard ne cache pas son désir de vouloir reconduire l’expérience.

« L’Imprévu et la Pulperie se réjouissent de ce premier partenariat. On voudrait bien collaborer une fois de plus ensemble et réessayer ça. De plus, il ne faut pas oublier que L’imprévu propose quand même beaucoup de spectacles au courant de l’année. Notre programmation se trouve d’ailleurs sur notre page Facebook », conclut-elle.