Kénogami en fête se termine en beauté ce dimanche

Le festival Kénogami en fête, qui bat son plein depuis vendredi, se conclut ce dimanche avec une programmation festive et entièrement gratuite.

Depuis le coup d’envoi, de nombreux artistes se sont succédé sur scène, dont Les Fatiquantes, Grand Chef Bandit, Les Fils du diable, Arthur L’Aventurier et Bonetrack, pour ne nommer que ceux-là.

En cette dernière journée, le public a pu applaudir Léa Deschênes en avant-midi, avant d’accueillir le groupe Mahéja à 14 h. La chanteuse Suzie Villeneuve assurera la clôture de l’événement dès 15 h 30.

Il s’agit déjà de la 22e édition de Kénogami en fête, un rendez-vous qui attire chaque année une foule fidèle et qui connaît encore un franc succès en 2025.