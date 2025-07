Jonquière en Musique bat des records

La nouvelle formule de Jonquière en Musique, celle de présenter ses spectacles sur plusieurs jours consécutifs, a définitivement plu et battu des records d’assistance. La belle température enregistrée sur plusieurs jours a aussi fait en sorte que le site s’est rempli à plus d’une reprise, notamment pour les shows de Sara Dufour et celui de Marie-Mai qui étaient vraiment complets.

Un résultat et une nouvelle formule qui donc grandement satisfait le directeur général, Félix Ouellet.

« Je crois qu’on a battu des records d’achalandage honnêtement, c’est sûr que c’est aussi question de température. Notre nouvelle formule pour Jonquière en Musique, donc celle qui a été réfléchie sur plusieurs jours consécutifs, c’est dorénavant celle que l’on va prioriser pour les prochaines années », mentionne-t-il.

Avec les travaux prévus au site de la rivière-aux-Sables l’an prochain, Félix Ouellet confie que plusieurs scénarios de sites alternatifs sont sur la table pour l’édition 2026.

« On est en pourparlers actuellement, on a des plans A, B, C depuis plusieurs années, parce que ce n’est pas nouveau que le parc de la Rivière-aux-Sables soit en rénovation. On a plusieurs options devant nous, mais on penche davantage pour la première proposée. Il reste toutefois quelques détails à peaufiner avec la Ville, donc à l’automne nous serons prêts à annoncer le nouveau lieu officiel. »

Qu’on se le dise: sans nécessairement revenir en permanence sur la rue St-Dominique, des shows spéciaux, comme celui de King Melrose, y seront à nouveau présentés dans les éditions futures.

« C’est clairement quelque chose que l’on veut refaire à Jonquière en Musique, ça fait partie de notre nouvelle formule adoptée. Tout le monde a adoré, ça a été vraiment bon pour le centre-ville de Jonquière et ses commerçants », émet Félix Ouellet.