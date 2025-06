Toujours debout malgré les obstacles

Une grande fête était organisée pour souligner en grand les 15 ans de l’école de danse Salsa Nueva. Celle-ci s’est déroulée au Bâtiment 1912 de la Pulperie de Chicoutimi.

Au programme: des ateliers de Salsa et Bachata avec une école invitée de Québec, un méga Zumba avec les professeures qui ont enseigné chez Salsa Nueva depuis les débuts, ainsi qu’une soirée-spectacle avec le groupe latin montréalais Son Candela et DJ Alec6.

« On est vraiment fiers de notre parcours. D’arriver à effectuer un travail de notre passion, c’est un apprentissage qui se fait à chaque jour. On a traversé plein de défis, on a eu plein de beaux moments et ça se poursuit encore, c'est merveilleux », raconte la cofondatrice de Salsa Nueva, Mélissa Carpentier.

Lors de la soirée, les 50 premiers invités ont eu droit à une consommation offerte par le Centre dentaire Ouellet-Boivin et Domaine Le Cageot. Une campagne de sociofinancement était également organisée afin de récolter des fonds pour faire venir de Montréal un groupe de musique latine ainsi que des danseurs pour les ateliers. Un objectif de 2000$ restait à atteindre.

Rappelons que l’école de danse a vu le jour en 2010, fondée par le couple saguenéen formé de Mme Carpentier et de son conjoint, Patrick Potvin. Leur but ultime est de promouvoir la danse latine et le mouvement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout en se démarquant sur la scène latine québécoise.

Le vent dans les voiles

L’entreprise a connu une évolution fulgurante et s’est réinventée durant son parcours parsemé d’embûches, dont deux déménagements et la pandémie en 2020. Ces chamboulements leur ont toutefois permis d’élargir leur clientèle et de bonifier leur offre de cours, en plus d’avoir une autonomie plus complète sur leur pratique.

« On a possédé pendant 10 ans un studio de danse : pendant cinq ans sur la rue Racine et un autre cinq ans sur la rue Price, à Chicoutimi. Depuis la pandémie, nous n’avons plus notre studio, bien que l’école Salsa Nueva existe encore. Ça nous a justement permis de nous rendre dans les résidences pour personnes âgées pour aller faire bouger les gens en yoga, en Zumba, en entraînement, en danse », mentionne Mme Carpentier.

Les cours réguliers auprès des adultes et des enfants se donnent du lundi au mercredi, et le jeudi soir sur la rue Chabanel à Chicoutimi, le reste de la semaine étant consacré aux visites dans les RPA ou dans les écoles dans le cadre d’activités parascolaires. Le nombre de participants aux cours réguliers a aussi été réduit de moitié volontairement, passant de 130 personnes à 75 par session (d’une durée de 6 à 12 semaines, au printemps et à l’automne), le couple désirant passer plus de temps en famille.