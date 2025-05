Du rock pour une bonne cause au Côté Cour

Le rock prendra d’assaut le Côté Cour de Jonquière, ce samedi 3 mai, alors que le groupe Les Broadcasters montera sur scène pour un spectacle qui promet de faire vibrer les amateurs des meilleures pièces pop et rock des dernières décennies.

Mais au-delà des solos de guitare et des refrains entraînants, l’événement portera aussi une dimension humaine : une partie des recettes de la soirée sera remise à Cancer Saguenay, une cause qui touche profondément la communauté.

Sous la direction de Roger Lemay, chanteur et leader du groupe, Les Broadcasters livreront un répertoire de reprises soigneusement choisies parmi les plus grands succès rock. « C’est une belle occasion d’assister à un spectacle live, de s’amuser entre amis, tout en posant un geste concret pour une cause importante » affirme Lemay, visiblement enthousiaste à l’idée de cette soirée qui alliera plaisir et générosité.

Les Broadcasters sont bien connus dans la région pour leur énergie contagieuse sur scène et leur capacité à faire revivre les classiques qui ont marqué plusieurs générations. Leur passage au Côté Cour s’annonce donc comme un rendez-vous festif, autant pour les nostalgiques des années 70-80-90 que pour les jeunes curieux de découvrir les légendes du rock.

« Nous touchons aussi à des pièces plus récentes. Et, ce qui nous distingue aussi, c’est que tous les membres du groupe chantent, sauf notre batteur, qui a déjà suffisamment de travail » ajoute en riant Roger Lemay.

Les Broadcasters se nomment ainsi car tous les membres du groupe sont des professionnels des médias, actifs, ou retraités. Il s’agit de Pat Bouchard (basse et voix), Roger Lemay (guitare et voix) Vincent Desautels (guitare et voix), Jean Bouchard (batterie) et Megan Perreault (voix). Au programme: Queen, les Beatles, Bryan Adams, The Cure, Fleetwood Mac, Weezer, les Foo Fighters, Neil Young, Patrick Norman, The Police, et bien d’autres.

Les billets sont disponibles auprès de la billetterie du Côté Cour ou en ligne.