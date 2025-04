« On dirait que j’ai quelque chose de plus à prouver » - Marie-Pier Lessard

Originaire du Lac-Saint-Jean, Marie-Pier Lessard rêvait depuis toujours de pouvoir faire bouger les gens sur une piste de danse, derrière une console de mixage DJ. Et à 25 ans seulement, elle peut dire qu’elle peut réellement vivre sa passion toutes les fins de semaines, œuvrant au bar Le Perroquet d’Alma il y a un an et travaillant aussi pour le Bar le Berlioz Night Club à Jonquière.

« J’ai tout le temps aimé plein de styles de musique, comme me coucher tard! Au départ, je le faisais vraiment pour moi-même, plus tard pour mon cercle d’amis, et ensuite est venu le public. Cependant, c’est en 2017 ou 2018, quand je suis allé à un festival, que ça a cliqué pour moi. C’était une fille qui mixait, et dès que je l’ai vu, je me suis dit qu’il fallait absolument que je l’essais. Je ne savais même pas qu’une femme pouvait faire ça », raconte Mme Lessard.

Puis, c’est en 2019 que la jeune femme a été embauchée au Bar Le Berlioz en tant qu’éclairagiste pour les DJ déjà en fonction à ce moment. Elle a pu faire ses premières armes là-bas, ayant une extrême soif d’apprendre. Après avoir emmagasinée une foule de connaissances techniquement, elle a décidé de mettre le tout en pratique plus sérieusement il y a deux ans.

« Ma première soirée officielle s’est déroulée au restaurant La Belle et La Bœuf à Chicoutimi. J’étais évidemment très stressée, mais quand même confiante parce que je m’étais bien préparée. En général, je dois dire que ça me procure de l’adrénaline. C’est stimulant, je ressens de la fierté, c’est vraiment un accomplissement personnel », admet-elle.

Celle qui se fait surnommer Miss MP une fois la nuit tombée avoue avoir été chanceuse, son parcours n’ayant pas été trop turbulent. Cependant, il s’agit d’un travail qui demande de la persévérance et de la patience. Marie-Pier Lessard passe énormément de temps à améliorer les aptitudes qu’elle a acquises au courant de la dernière année, pour devenir meilleure.

« C’est beaucoup d’investissement, et c’est beaucoup plus qu’une seule soirée en elle-même. Autant dans la recherche musicale que dans la production d’affiches pour promouvoir mes venues aux bars sur Facebook. Je me fais aussi toujours un petit plan avant chaque soirée avec le choix des musiques, passant de l’électro au latin », laisse-t-elle savoir.

Faire sa place

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de personnes qui exercent ce loisir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la majorité qui le font sont des hommes, à travers la province. Mais faire sa place dans ce domaine en tant que femme dans la région , cela s’est effectué sans trop d’embûches pour la DJ, qui s’est tout de même posé quelques questions à ses débuts.

« Je me demandais si on allait m’engager seulement pour mon look ou pour mon talent, mais ça je le remarque assez rapidement. Je crois que j’ai à prouver plus que mes collègues hommes dans ce milieu, seulement parce que je suis une femme. »

Mme Lessard accueille à bras ouverts toutes les opportunités présentement. Son objectif à long terme serait de se produire dans des festivals partout au Québec.