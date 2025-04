IMPACT, pour sensibiliser les jeunes à la conduite avec les facultés affaiblies

Le Service de police de Saguenay (SPS) poursuit sa mission de sensibilisation auprès des jeunes afin de prévenir la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue avec sa pièce de théâtre IMPACT, qui revient au Théâtre du Palais municipal de La Baie. L’événement est entièrement gratuit.

2000 finissants de cinquième secondaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont déjà assisté à la première représentation de la pièce d’envergure, qui s’est déroulée à guichet fermé en matinée. Un public à cibler d’une grande importance, selon le porte-parole du SPS, Luc Tardif.

« C’était vraiment le but, quand on a réfléchi à ce projet-là. On voulait toucher les jeunes plus particulièrement, surtout à l’approche de leurs activités de finissants, comme les avants-bal et les après-bal. Sans oublier la Saint-Jean-Baptiste et les autres fêtes qui peuvent s’en suivre. C’était important pour nous de faire passer ce message-là de prévention de conduite. Depuis quelques années aussi, nos policiers scolaires retournent dans les classes pour faire un post-mortem avec les finissants », raconte-t-il.

Le public est quant à lui toujours invité à la seconde représentation, qui aura lieu ce jeudi soir à 19h30. Les portes du théâtre ouvriront dès 18h30 pour la visite des kiosques de prévention.

« Les gens qui sont sur scène sont tous bénévoles, qui croient en ce projet. Certains sont même sur scène depuis la toute première représentation de la pièce, depuis 2016. Impact, c’est vraiment rendu une grande famille, on parle de médecins, urgentologues, infirmières, inhalothérapeutes, procureurs de la Couronne, policiers, pompiers, ambulanciers, en plus des étudiants en Arts et métiers de la scène de l’École des Bâtisseurs. Ils sont près de 50 à 60 comédiens et comédiennes rassemblés », émet M. Tardif.

La pièce illustre un scénario en particulier, soit celui dans lequel des jeunes doivent jongler avec une mauvaise décision prise après leur bal de finissants, et qui en résulte un accident. Les conséquences que cette décision sont ensuite dépeintes à travers la vie et le travail des intervenants, qui doivent gérer ce genre de situation malencontreuse.

Un succès sur toute la ligne

Et les commentaires, autant en provenance du public que des étudiants, sont unanimes: l’événement est un succès à chaque année.

« Les gens sont marqués et touchés. J’ai vu des gens qui travaillaient dans des domaines particuliers, reliés soit au deuil, au décès, ressortirent de cette pièce-là avec des frissons et avec le besoin de parler avant de quitter la salle. Pour les jeunes, ils entrent avec la frénésie de rater un cours et ressortent dans un silence quasi-complet. »

Et concernant une potentielle 10e édition de l’événement, l’agent du SPS évoque que « tout est possible », un sourire dans la voix.

Des « impacts » réels

Depuis 2015, ce sont 20 000 spectateurs qui ont été sensibilisés aux impacts de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. Ce sont aussi 440 opérations de contrôle routier qui ont été effectuées sur le territoire de Saguenay, depuis 2017. L’influence qu’a la pièce de théâtre sur les habitudes de conduite des jeunes se fait d’ailleurs ressentir encore, et pour le mieux, aux dires de Luc Tardif.

« Les statistiques au niveau de la conduite avec les facultés affaiblies le montre bien. Ça fait quelques années que l’on voit une diminution intéressante du nombre de dossiers sur le terrain. On est convaincu que la pièce a une bonne part à jouer là-dedans. Le fait de pouvoir faire vivre cette expérience-là, on est vraiment content », conclut-il.