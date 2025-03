Le pianiste émérite et artiste Christian-Marc Gendron comme porte-parole

C’est l’artiste Christian-Marc Gendron qui a été choisi comme porte-parole de la 34e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, qui se déroulera du 3 au 9 août prochain.

Le festival permettra entre autres aux participants de rencontrer l’auteur-compositeur-interprète, pianiste et multi-instrumentiste lors d’ateliers où il partagera ses connaissances, trucs et astuces. Le public pourra aussi l’entendre se produire lors du traditionnel souper-spectacle, le vendredi 8 août.

L’équipe du festival en profite pour annoncer l’ouverture de la période d’auditions. Les candidats ont jusqu’au 20 avril prochain pour soumettre leur captation vidéo directement sur le site du concours à chansonsaintambroise.com. Un jury sélectionnera par la suite 60 participants, qui pourront se faire valoir dans l’une des quatre catégories, soit Interprète 7-12 ans, Interprète 13-17 ans, Interprète 18 ans et plus, ainsi qu’Auteur-compositeur-interprète de 15 ans et plus.

Par ailleurs, en nouveauté cette année, un camp d’écriture sera proposé en partenariat avec le Collège d’Alma. Parmi les candidats sélectionnés, certains auront la chance de faire partie de l’un des deux volets (initiation et avancé) pour participer à des formations de perfectionnement dans les locaux du Cégep almatois à la fin juin.

Les participants au concours auront également la chance de remporter plus de 75 000$ en prix, bourses et ateliers. Ils pourront bénéficier de formations et de coaching, dispensés par des professionnels du milieu.