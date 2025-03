Carte blanche à Marie-Ève Munger le 23 mars

En l’honneur du 75ième anniversaire des Jeunesses musicales du Canada (JMC) et du 70e du côté de Saguenay, la soprano Marie-Ève Munger sera de passage dans sa région natale pour un concert carte-blanche à la Salle Pierrette-Gaudreault au Mont-Jacob de Jonquière. Le spectacle aura lieu le dimanche 23 mars prochain à partir de 14h00, dans un tour d’horizon ludique des plus beaux airs d’opéra.

« Pour le concert, ça nous prenait quelqu’un qui avait déjà fait des tournées avec les JMC, et Marie-Ève avait cette expérience-là, donc c’est entre autres pourquoi on s’est tourné vers elle. On voulait que ce soit aussi une personne de la région. C’est certain que d’autres noms sont sortis, mais elle a accepté, alors on était bien content ! », rapporte la vice-présidente des JMC et membre du conseil d’administration (CA) depuis près de 20 ans, Josette Pilote.

Lors de cet événement spécial, le Centre JMC Saguenay prévoit un entracte prolongé pour offrir à tous les mélomanes un moment de détente. Les familles, même celles n’ayant pas de billets pour la saison 2024-2025, pourront y assister en se procurant des billets individuels. Les enfants sont bien sûr les bienvenus, et d’ailleurs plus que jamais depuis la mise en place d’un volet jeunesse en 2022.

« Intéresser les gens à la musique classique, c’est plus difficile que pour la musique populaire. Les jeunes enfants sont souvent plus enclins à perdre l’attention facilement, ou ils écoutent et ne disent pas un mot. Ce pourquoi une gardienne est sur place, elle leur offre du matériel pour dessiner, et un espace est mis à leur disposition pour se retirer au besoin », explique Mme Pilote.

Bien que le public se fasse vieillissant pour ce genre musical, la vice-présidente admet que les gens répondent tout de même présents en grand nombre à chaque année, la salle se rapprochant toujours de sa capacité d’accueil de 400 spectateurs.

« Les gens sont la plupart du temps enchantés, peu repartent déçus d’avoir assisté à l’un de nos concerts. Et avec Marie-Êve, on aura du chant de haute qualité, c’est certain, ça va être beau. »

La tournée canadienne se terminera par ailleurs d’une belle façon, le 27 avril, dans un concert mettant en scène la pianiste Gabrielle Gagnon-Picard.

Historique des JMC

Les JM Canada (Jeunesses Musicales Canada) ont vu le jour le 23 août 1949 à la suite d’une rencontre entre l’abbé J.H. Lemieux, Anaïs Allard-Rousseau et Laurette Desruisseaux-Boisvert réunis à Saint-Hyacinthe à l’instigation de Gilles Lefebvre. Ce dernier leur propose un regroupement de sociétés existantes vouées à la culture artistique des jeunes et leur soumet un plan d’action prévoyant des tournées de concerts, la création de nouveaux groupements, des bourses d’études, un camp d’été, un foyer permanent et des échanges entre jeunes artistes.

« Plusieurs artistes de renoms ont pu être formés grâce aux JMC, notamment Maureen Forrester, la grande chanteuse d’opéra canadienne et aussi l’organiste Régis Rousseau », se remémore celui qui est bénévole au sein du regroupement depuis un peu plus de 50 ans, Wayne Dacres. L’homme a autrefois aussi été étudiant, puis professeur pour les JMC.

Plus tard, un organisme de bienfaisance voit également le jour le 16 novembre 1984, soit la Fondation JM Canada, dont la mission est de collecter, créer et administrer des fonds afin de soutenir la mission des JM Canada en favorisant la découverte de la musique classique auprès du jeune public et en soutenant le développement de carrières des jeunes musiciens en formation classique sur la scène nationale.