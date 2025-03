Une première chanson forte de sens pour Emma Lépine

Une reine, les 15 pièces de l’échiquier et 16 combats. Il s’agit d’un concept fort de sens qui est imagé dans le vidéoclip du tout premier titre de l’autrice-compositrice-interprète native de Chicoutimi, Emma Lépine. Une ode à la confiance, à l’engagement sous toutes ses facettes, mais surtout à un objectif que s’est donnée l’artiste en quête de justice, dans un monde qui traverse encore beaucoup de turbulences.

Emma Lépine s’est d’abord fait connaitre en 2018 lors de son passage à La Voix. Depuis 2020, elle parcourt les quatre coins du monde avec la troupe de la comédie musicale mondiale Notre-Dame de Paris. D’ailleurs, celle-ci revenait d’un voyage de deux semaines en Europe au moment de l’entrevue avec Le Réveil.

« J’ai un genre de double vie, comme Hannah Montana ! », s’exclame-t-elle d’entrée de jeu, en riant.

La chanson a été composée et auto-produite par Emma Lépine il y a un an. La principale intéressée a voulu écrire une pièce qui démontrait son côté activiste, celle qui a soif de changement.

« J’avais besoin de me sentir comme si je pouvais tout réussir. Ce n’est pas seulement un petit : je t’attends mon amour, mais bien un : je t’attends, essaie de me faire tomber pour voir. Les combats personnels, la maladie, les droits et libertés de la personne. On dit que la vie est une partie de jeu d’échecs. On peut gagner, mais il faut toujours la rejouer pour espérer gagner encore », raconte-t-elle.

Emma Lépine a d’ailleurs décidé de dévoiler sa première chanson le 20 février, qui était la journée mondiale de la justice sociale.

Une armée défenderesse

Dans Je t’attends, Emma Lépine incarne la reine d’un jeu d’échecs, qui semble seule pour défendre son royaume. Cependant, une horde de soldats, les pions, l’appuient dans ses combats. Ils sont interprétés par 15 acteurs de la sphère musicale aux convictions éloquentes, qui soutiennent tous différentes causes.

« J’ai vraiment été inspirée par les années 70 au Québec, où les auteurs-compositeurs-interprètes étaient autant en politique que les politiciens eux-mêmes. Ils partageaient autant leur façon de voir les choses, et on se rend compte qu’aujourd’hui de nombreux artistes ont eux aussi un message à lancer », raconte-t-elle.

Emma Lépine avait envie d’illustrer, autant dans les paroles de la chanson qu’à travers le visuel du vidéoclip, tous les côtés de son identité artistique.

« C’est théâtral, c’est grandiose. J’aime beaucoup m’exprimer avec mes vêtements, mon maquillage, mes cheveux, et je crois que ça se reflète très bien. J’ai travaillé avec des professionnels, qui m’ont vraiment aidé à concrétiser ma vision. »

Un EP en préparation

Et on n’a pas fini d’entendre parler de la Chicoutimienne de talent. En effet, elle trouve du temps dans son quotidien mouvementé pour préparer son premier EP. Elle souligne parallèlement qu’un deuxième morceau de son cru devrait voir le jour dans les mois à venir.

« Ça sera un titre différent, qui dévoilera une autre partie de moi, mais une chose est certaine, ça va ‘’sonner’’ Emma Lépine ! », conclut-elle.