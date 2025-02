Lycendre Addams démocratise la drag en région

Après une première production qui avait fait « fureur » en octobre dernier à la Brasserie Port-Alfred de La Baie, l’artiste multidisciplinaire originaire de Bécancour, Lycendre Addams, présentera une nouvelle édition des Productions de la Chair, Puppy Love – Cabaret Burlesque, ce samedi 8 février.

« Le cabaret burlesque, c’est un spectacle d’effeuillage, c’est-à-dire l’art de retirer des vêtements. C’est un peu comme du striptease, mais sans le côté vraiment sexuel, ça sera davantage un côté sensuel qu’on va venir rechercher. Le but est d’attirer les regards, et le meilleur exemple de ça c’est que parfois on peut prendre jusqu’à cinq minutes seulement pour retirer un gant », explique Lycendre Addams, de son nom de scène King of Flesh.

Les enjeux de société s’intègrent même parfois dans quelques-unes des productions de l’artiste. La musique et le choix des chansons permettent également de manier ce domaine autrement que dans le traditionnel.

« Mes spectacles tombent alors un peu plus dans l’alternatif, je peux aborder la condition féminine, et même le féministe. Il y a aussi un numéro qui se fait sur la pièce Bobépine de Plume Latraverse. Donc j’ai beaucoup de variété dans ce spectacle-là. Les gens qui pensent venir regarder le tout sur de la musique jazz, ce n’est pas ça! », émet M. Addams.

Huit autres artistes performeront sur la scène de la Brasserie Port-Alfred à 20h, dont trois en provenance de la région, trois de Québec et deux de Montréal. De plus, les gens qui y assisteront pourront profiter de huit numéros au courant de la soirée.

« Le spectacle est vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Si vous voulez avoir du plaisir, rire, pimenter votre soirée, découvrir de nouvelles choses artistiquement parlant et qui ne sont pas souvent représentées, c’est là qu’il faut être », mentionne-t-il.

Il s’agit d’une deuxième édition style burlesque pour les Productions de la Chair, fondées et gérées par M. Addams, qui aimerait éventuellement présenter ses spectacles au Lac-Saint-Jean.

Un public plus difficile à aller chercher

Le fait qu’il y ait de plus en plus d’événements queer au Saguenay-Lac-Saint-Jean réjouit le principal intéressé, qui veut paver la voie dans le domaine de la drag et du burlesque dans la région. Ce n’est cependant pas une tâche facile d’aller chercher un public plus jeune, au sein d’une population vieillissante.

« Avec une population qui est relativement plus âgée, c’est un peu plus difficile de toucher un public en particulier. Aussi, les méthodes pour pouvoir faire de la promotion ne sont pas les mêmes ici qu’à Montréal ou à Québec. Ça demeure un défi. »

Bien sûr, les réseaux sociaux sont mis en avant plan pour attirer une foule plus jeune. Toutefois, selon Lycendre Addams, apposer des affiches dans les centres commerciaux ou les bars les plus fréquentés par cette clientèle demeure encore la meilleure manière de se faire connaître.