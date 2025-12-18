Les Saguenéens victimes de leur succès

Comme l’a confirmé le président de l’équipe de hockey des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Létourneau, il était temps que l’on apporte des éclaircissements concernant la Loto-Sags 50/50 des Saguenéens. La loterie mise de l’avant par l’équipe junior majeure du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait écarquiller les yeux de bien des gens l’an dernier avec son gros lot historique de 858 795$.

Ce succès aurait rendu des commanditaires importants plus frileux. Certains se disaient que cette manne suffirait dorénavant au succès financier de l’équipe.

Or, ces sommes importantes ne peuvent servir aux opérations normales de l’équipe. La Loto-Sags, comme celles des autres équipes de la ligue, est soumise à une sévère réglementation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Le principe général établi que les revenus doivent servir exclusivement l’aide aux organismes sociaux et aux OSBL, un peu comme pour le Bingo du dimanche qui est produit par votre radio d’ici, le 92,5.

Sources de financement

Ce scepticisme de certains fidèles commanditaires inquiétait les dirigeants des Saguenéens, qui se devaient de faire le point sur les excédents de revenus de cette loterie.

Les règlements de la régie, un organisme de surveillance du ministère de la Sécurité publique, sont implacables. Les excédents doivent servir à financer des organismes sociocommunautaires. Au surplus, une clause de cette réglementation oblige les administrateurs de fondation à distribuer les sommes accumulées avant la fin de l’année financière. Comme l’expliquait le président de la Fondation d’étude Desjardins, Étienne Jacques, avec l’engagement exceptionnel des gens d’ici et le succès que connaît la Loto-Sags 50/50. il fallait obtenir la permission de la régie pour élargir le bassin de donateurs.

Lettres patentes

Et pour redistribuer légalement ces sommes excédentaires, les administrateurs se sont vus dans l’obligation de modifier les lettres patentes de leur fondation. Une obligation légale qui leur permet d’élargir le champ d’activité philanthropique. Avec l’approbation de la régie et le couplage avec la Fondation d’étude Desjardins, la Loto-Sags 50/50 des Saguenéens prend une toute nouvelle dimension. Le souhait des administrateurs, souvent exprimé, de soutenir les jeunes sportifs dans la pratique de leur sport et dans la poursuite de leurs études, pourra s’étendre à toutes les activités sportives.

Double réussite

Non seulement en transférant les bénéfices de ce nouvel outil de financement à la Fondation d’études Desjardins, les administrateurs des Saguenéens restent-ils fidèles à leur principe de soutien à l’éducation, mais ils confirment une intégration avec le monde universitaire. De plus, ils s’alignent sur les missions éducatives auprès de tous les jeunes qui gravitent autour du Regroupement loisirs et sport du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce modèle, à ne pas en douter, nous fera voir le 50/50 des Saguenéens sous un nouvel angle. Sans compter que les parents de jeunes athlètes verront dans cet effort de conciliation entre études et sport un argument de taille pour leur faire choisir Saguenay comme porteuse d’avenir.