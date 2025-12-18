Richard Martel revient de Paris avec des ambitions pour le Canada

Le député de Chicoutimi—Le Fjord, Richard Martel, est de retour d’une mission internationale à la Conférence de Paris 2025, un sommet réunissant des acteurs des deux côtés de l’Atlantique pour discuter d’économie, d’innovation et d’avenir.

« J’ai également profité de cette mission pour promouvoir notre région, en distribuant des brochures et en mettant de l’avant son potentiel touristique et économique. Rien ne me fait plus plaisir que de faire rayonner le Saguenay à l’international. », a indiqué le député conservateur.

Lors de ses échanges avec des collègues canadiens et des décideurs européens, les sujets de l’intelligence artificielle et des minéraux critiques ont particulièrement retenu particulièrement son attention.

À propos de ce deuxième point, Richard Martel estime que le Canada possède tous les atouts pour s’imposer dans ce secteur, mais il craint que la lenteur administrative nuise à la compétitivité du pays en la matière.

« Si nous n’agissons pas rapidement pour accélérer nos processus et nos réglementations, d’autres pays prendront notre place, souvent sans le même respect pour le territoire et l’environnement. », a expliqué le député. « Nous avons les ressources, l’intelligence et le savoir-faire. Il est temps de cesser d’hésiter et de passer à l’action. Le Canada doit être en avance, pas à la traîne. » a-t-il conclu.