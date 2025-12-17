La police sollicite l’aide du public pour identifier un suspect

Le Service de police de Saguenay demande la collaboration de la population afin d’identifier un homme impliqué dans une fraude de type « grand-parent », suivie d’une voie de fait grave. L’événement s’est produit le 27 octobre dernier, dans le secteur de Chicoutimi.

Selon les autorités, un faux avocat a contacté les victimes pour leur soutirer une somme de 5 500 $, prétendant qu’elle servirait à payer la caution de leur neveu, soi-disant impliqué dans un grave accident de la route. Un complice, se présentant comme huissier, s’est ensuite déplacé pour récupérer l’argent en personne.

Lorsque le plaignant, un homme de 77 ans, a réalisé qu’il s’agissait d’une fraude, il a tenté de récupérer son argent. Le suspect l'a alors frappé au visage, le faisant chuter au sol. La victime a dû être transportée à l’hôpital pour recevoir des soins.

Le suspect, dont le nom est encore inconnu des forces de l’ordre, est un homme de race blanche, âgé d’environ 35 ans. Il a les cheveux foncés, porte une barbe, possède des yeux bleus et s’exprime en français. Il mesure environ 1,82 mètre.

L’enquête est toujours en cours. Toute personne ayant aperçu cet individu ou disposant d’informations pertinentes est invitée à communiquer avec le Service de police de Saguenay au 418-699-6000.