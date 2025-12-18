Près de 65 événements violents à Saguenay

L’année 2025 a été chargée pour les policiers du Service de police de Saguenay (SPS), alors que près de 65 événements violents ont été recensés lors de cette année.

Selon Radio-Canada, le directeur du SPS, Mathieu Perron, se veut rassurant pour les citoyens, en mentionnant que c'est une guerre entre criminels et que normalement, les honnêtes citoyens ne sont pas ciblés dans ce conflit.

Avec la situation de l’itinérance au cœur des opérations du SPS, le directeur précise que les policiers ont déclenché une opération visibilité en 2024 où le SPS demandait aux policiers d’être plus présents dans les endroits qui sont plus névralgiques. Depuis, être présent à pied ou à vélo fait partie de la vision de police de proximité.

Mathieu Perron conclut en mentionnant qu’au niveau de l’alcool au volant, plus de 245 arrestations ont été effectuées en 2025 et qu’il n’existe pas de profil type de buveur. Selon lui, la problématique est présente parmi tous les âges, autant hommes que femmes, en précisant que les 18- 25, sont peut-être le profil qu’on voit le moins, mais que pour le reste, c'est une infraction qui touche tout le monde.