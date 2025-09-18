Les bloquistes usurpent le projet des préfets

Les députés bloquistes Mario Simard (Jonquière) et Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean) ont causé toute une commotion chez les membres de l’Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en dévoilant récemment l’existence d’une étude supervisée par cette table des élus. Ces derniers attendaient la visite du ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, pour dévoiler les résultats des études d’un corridor favorisant le transport de minéraux critiques vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des recherches pour lesquelles les différents paliers de gouvernement ont investi plus de 700 000 $.

Cette présentation impulsive des députés du Bloc, jugée éminemment opportuniste, a coupé l’herbe sous les pieds des préfets. Ces derniers travaillent discrètement depuis au moins quatre ans sur la réalisation d’un corridor favorisant le transport des minéraux critiques du nord de l’Ontario vers l’Abitibi jusqu’au port de Saguenay.

Le pouvoir décidera

Comment ne pas s’étonner que la démarche du duo bloquiste ait fait réagir les préfets de la région? Parce qu’au-delà de l’opportunisme affiché de nos députés fédéraux de l’opposition à Ottawa, se cache toute une dimension politique que personne n’ose avouer, mais que tous les politiciens connaissent bien.

Peut-on s’attendre à ce que les libéraux détenteurs du pouvoir à Ottawa donnent leur aval à un projet usurpé par leurs adversaires politiques? D’autant que la position des représentants du Bloc dans ce dossier ne semble pas en lien avec la position de leur chef, Yves-François Blanchet, qui maintient que la décision doit revenir à Québec.

Le gouvernement québécois, quant à lui, dit vouloir évaluer soigneusement les avantages du ‘’Corridor du Nord canadien’’, mais la CAQ ne pèse plus lourd dans la balance et sa relation avec les troupes fédérales ne cesse de s’effriter.

Churchill en avance

À l’occasion du dévoilement de ses grands projets, le premier ministre canadien Mark Carney a confirmé que l’un d’eux, déjà accepté, serait celui de Churchill au Manitoba, d’où incidemment le ministre Hodgson est originaire. Ce port donne accès à l’océan Arctique et a nécessité jusqu’ici d’énormes investissements pour restaurer sa ligne de chemin de fer commerciale. Le groupe Arctic Gateway, regroupant des dizaines de communautés des Premières Nations de la Baie d’Hudson, étudie la possibilité de rendre la navigation possible toute l’année durant.

Le PM a confirmé également que le port de Montréal, à Contrecœur, obtiendra l’aval du gouvernement pour renforcer ses infrastructures, afin de faciliter le transport de métaux et minéraux essentiels vers les pays européens. Pas un mot sur port Saguenay situé dans une région représentée à Ottawa par trois députés de l’opposition, dont deux bloquistes qui ont déjà rejeté la venue d’une usine de transformation de gaz naturel liquéfié à Saguenay.

Pour l’instant, il faut espérer que le travail de longue haleine de nos préfets régionaux n’ait pas été vain. Mais malgré tous les avantages que propose notre région, sa couleur politique fait partie des décisions, même si on veut nous laisser croire le contraire.