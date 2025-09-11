L'été tarde à finir…

Septembre, c'est le mois des camps d'entraînement pour le hockey. La majorité des formations de la région ont pratiquement terminé les matchs préparatoires, mis à part les Marquis qui vont débuter ce week-end. Sauf que pour une première fois depuis longtemps, le baseball automnal semble vouloir perdurer dans la région.

Les Voyageurs de Jonquière, qui ont terminé au second rang du classement général de la ligue de baseball junior élite du Québec, ont de grandes ambitions depuis le début des éliminatoires. Déjà assuré d'un laissez-passer au premier tour, la troupe de Jérémie Chalifour est arrivé fin prête contre leur premier adversaire, le Rocket de Coaticook.

Au moment d'écrire ces lignes, les Voyageurs n'étaient qu'à une victoire d'accéder à la demi-finale de la ligue. Et dans les trois autres séries, la logique semble vouloir être respectée car les équipes favorites étaient en avant.

Si la tendance se maintient, le carré d'as pourrait comprendre les quatre meilleures formations en saison régulière, soit Jonquière, Repentigny, Québec et Longueuil. Advenant le cas, les Voyageurs croiseraient le fer avec les Ducs de Longueuil dans cette ronde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les amateurs de baseball junior élite ont été choyés cette saison et le sont encore plus cet automne.

Les Voyageurs semblent être en mission, et tout le monde dans cette équipe n'a qu'un seul objectif : les grands honneurs. Et ils semblent tous y croire! Évidemment, comme dans tout sport, le partisan a une grande part du succès. Les Voyageurs sont plus que chanceux; avec un stade fraîchement rénové, des salles combles match après match, ils ont les meilleurs partisans de baseball du Québec… tout juste après ceux des Capitales de Québec.

Peu importe la fin de parcours des Verts cet automne, la tâche ne sera pas facile pour atteindre le but ultime mais ils peuvent y croire. L'auteur de ces lignes a eu les chances de les suivre sur la route le week-end dernier et avec mes années à côtoyer des équipes sportives à travers le Québec, l'édition 2025 est bien spéciale. Une véritable famille. Aucun membre n'est mis de côté et tous ont le même objectif. De plus, ils croient en leur chance.

Les partisans de baseball jonquiérois n'ont pas goûté au championnat depuis 1989… une éternité. Pour 2025, nous pouvons y croire!

Hockey

Les Élites de Jonquière ont entrepris leur saison 2025-2026 du bon pied avec deux victoires en Abitibi contre les Forestiers d'Amos. Malgré plusieurs nouveaux visages, la formation dirigée par Mathieu Duchesne compte dans son club plusieurs joueurs de la dernière édition. Une expérience à ne pas épargner.

Chez les Saguenéens de Chicoutimi, le camp d'entraînement s'est terminé avec une bonne nouvelle, soit la venue de leur premier choix européen, l'allemand Maxim Schafer. Celui qui a été sélectionné au troisième tour par les Capitals de Washington au dernier encan viendra ajouter du punch à l'attaque, déjà bien garnie.

Cette année, Yanick Jean n'a plus le droit à l'erreur. Son équipe vient à maturité et plusieurs éléments importants ne seront pas de retour l'an prochain, dont Maxim Massé et Alex Huang. L'équipe est déjà solide, reste à voir les mouvements qui seront faits lors de la période de transactions aux Fêtes.