Comme les musiciens sur le Titanic

Plus de doute possible, nous sommes en pleine période électorale. Les rues et artères de Saguenay sont prises d’assaut par les cols bleus et leurs rutilants équipements à la fine pointe de la technologie. De quoi remettre un peu de baume sur un mandat caractérisé par l'inaptitude à relancer le dynamisme dans la ville.

À voir nos conseillers municipaux de Saguenay, à la dernière séance extraordinaire du conseil de ville, on aurait dit les musiciens du Titanic. Stoïques et résignés dans l’interprétation qui sera leur dernière. Aucun des élus présents n’a semblé accorder d’intérêt aux sujets du jour.

Tous les conseillers autour de la table cachent bien la véritable raison de leur attitude. Tout le monde sait que la présidente de l’assemblée siège avec le poids d’une condamnation au-dessus de la tête et que cette séance est parmi les dernières avant la délivrance électorale du 2 novembre prochain.

DES PROJETS RESSURGISSENT

Il n’y a pas qu’aux travaux publics que l’on sent l’arrivée des prochaines élections municipales. Le projet Unitaîné, tombé entre deux chaises à Saguenay, rejeté une première fois par la ville faute de terrain disponible, refait surface. Unitaîné du philanthrope, Luc Maurice, sera construit sur un terrain dans l’arrondissement de Jonquière.

Il s’agit d’un projet de 100 logements sociaux dédiés aux personnes âgées de 65 ans et plus à faible revenu. La fondation Luc Maurice demande aux villes intéressées de lui fournir gratuitement un terrain et trois ans de congé de taxe. Pendant que neuf villes sautaient sur l’occasion, l’an dernier, Saguenay a semblé complètement pris au dépourvu pour finalement refuser en prétextant qu’on ne trouvait pas de terrain.

Après avoir finalement insisté auprès de la fondation pour obtenir une seconde chance, voilà qu’on a enfin trouvé un terrain dont l’emplacement demeure cependant, confidentiel. Les travaux commenceraient en décembre…

D’AUTRES TRAVAUX

Beaucoup d’autres travaux, notamment de pavage, retiendront l’attention au cours des prochaines semaines avant que le gel ne vienne nous rappeler que l’hiver s’en vient. Mais ils ne feront pas oublier que des quartiers de la ville, dont celui de Shipshaw doivent toujours faire bouillir leur eau. Ce genre de travaux requiert des investissements pas toujours prévus au budget, ce qui risque fort de repousser la réalisation au nouveau conseil de ville que les contribuables choisiront le 2 novembre prochain. Il en va de même pour les projets qu’on devrait voir un jour aboutir sur la zone ferroviaire ou pour un éventuel nouvel amphithéâtre sportif.

DES IDÉES NEUVES

Il faut souhaiter que cette campagne électorale municipale fasse surgir de nouvelles idées et surtout des solutions pour rétablir la crédibilité du personnel politique souvent écartées des décisions.

On le vit sur la scène provinciale avec des scandales liés aux transformations numériques et sur le plan municipal avec un nombre toujours croissant de renoncements et de débats juridiques. Malgré tout, les candidatures ne manquent pas à Saguenay, des gens courageux comme ces musiciens du Titanic, mais des personnalités à qui l’on ne souhaite pas le naufrage.