Une saison exceptionnelle

Je dois avouer que mes attentes envers la saison 2025 des Voyageurs n’étaient pas les plus élevées. Je ne m’attendais pas à une campagne désastreuse non plus, mais je ne prévoyais pas voir cette formation parmi l’élite du baseball élite québécois cette saison. Mes attentes penchaient plutôt sur 2026, année ou la majorité des joueurs venaient à maturité. Mais il faut se rendre compte; la campagne 2025 des Voyageurs fut extraordinaire.

Lorsqu’on remonter à il y a deux ou trois ans, la direction de l’équipe avait établi un plan pour les saisons à venir et l’apogée arrivait en 2026. Si on compare avec le cycle du hockey junior, on peut faire plusieurs similitudes. La saison dernière, les Saguenéens de Chicoutimi ont terminé dans le top 6 de la LHJMQ, un an avant que l’équipe arrive à maturité. C’est un peu de cette manière que je voyais cette saison pour les Voyageurs.

Mais les chiffres parlent beaucoup: 30 victoires en 41 matchs, le titre de la division Est devant les puissants Diamants de Québec et la deuxième position du classement général, tout juste derrière le Royal de Repentigny. Cette campagne est de loin la meilleure de la concession depuis plus de 30 ans. Même le titre de division de 2018, le dernier de l’équipe, n’a pas été aussi prestigieux.

Comment expliquer ce succès? Il faut lever notre chapeau à l’organisation et surtout le directeur-général, Michaël Bélanger, qui a des repêchages de grande qualité au cours des dernières années. De plus, les mouvements faits durant la saison ont ajouté au succès de l’équipe. L’arrivée du lanceur Cédric Caron est venue solidifier cette position qui a toujours été la faiblesse de l’équipe lors des dernières saisons.

Bélanger a même eu l’audace d’amener dans sa formation un jeune de 18 ans qui dès son arrivée est venu changer la dimension de l’attaque. Louis-Charles Larouche a eu un début de saison difficile, mais au cours des dernières semaines, il a fait partie des meilleurs frappeurs de la ligue. Au cours des douze derniers matchs de la saison, le jeune de 18 ans a vu sa moyenne au bâton passer de .238 à .346 tout en frappant sept circuits et produisant 15 points. Des chiffres qu’un vétéran de 21-22 ans pourrait avoir.

Au monticule, l’acquisition d’Olivier Sanschagrin dans l’entre-saison n’avait fait aucune vague. Mais les chiffres qu’il a montré au cours de cette saison sont tout simplement incroyables. Avec son dossier de huit victoires, aucun revers et une moyenne de point méritée de 1,35, sa transaction est tout simplement un vol de la part de la direction des Voyageurs qui ont vu juste avec cet artilleur de 19 ans. Et plus la saison avançait, plus il prenait de l’assurance sur la butte. À ses sept derniers départs, il n’a concédé que six points à ses adversaires tout en réalisant 37 retraits sur des prises.

Cette saison aurait pu renverser il y a quelques semaines lorsque le vétéran receveur et capitaine de l’équipe, Jean-Benoit Simard-Gagnon, s’est blessé à la jambe. Une blessure que le fera rater le reste de la campagne ainsi que les séries éliminatoires. Afin de le garder près de l’équipe, l’entraîneur Jérémie Chalifour a décidé de l’amener sur le banc comme entraîneur-adjoint. Lorsqu’on regarde les performances de l’équipe depuis son départ, c’est comme s’il ne s’était jamais blessé.

