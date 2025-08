Le Canada est baseball

Ce titre peut paraître un peu vague, mais actuellement, quand je jase avec des gens autour de moi, le baseball est un des sujets de conversation les plus populaires. Et pour cause: nos équipes de baseball nationale, provinciale et régionale connaissent énormément de succès et sont très prisées par les partisans.

Débutons par les Blue Jays de Toronto. Après un début de saison plus qu’ordinaire et en deçà des attentes, la formation dirigée par John Schneider a connu une progression fulgurante dès le milieu du mois de mai pour grimper au sommet de la section Est de la Ligue américaine, et plus récemment, en tête du baseball majeur.

Il semble y avoir eu un déclic lors de la série de quatre matchs face aux Yankees de New York au début du mois de juillet. Depuis, la formation canadienne continue de gagner la majorité de ses rencontres et de garder une avance plus que confortable en première place.

Le plus intéressant, c’est qu’à chaque soir, l’équipe se donne une chance de gagner, et c’est souvent un travail d’équipe. Personne ne semble supérieur à un autre coéquipier. Vladimir Guerrero Jr. connaît une autre bonne campagne, alors que Bo Bichette fait oublier sa dernière saison difficile. George Springer agit en véritable capitaine, les jeunes font leur place, et les lanceurs partants parviennent à donner un maximum de manches de qualité.

Avec deux mois de baseball à faire avant les éliminatoires, les espoirs sont très présents chez les partisans à travers le pays.

À Québec, les Capitales roulent sur un train d’enfer depuis le début de la saison. Après avoir remporté un troisième championnat de suite la saison dernière, l’organisation ne semble pas vouloir s’arrêter là et cherche à garder le trophée de la Ligue Frontière dans la capitale nationale.

Depuis le début des vacances estivales, tous les matchs disputés au stade Canac ont été présentés à guichets fermés, et il ne reste pas beaucoup de billets pour les rencontres restantes.

Bien installées en tête du circuit indépendant, les Capitales présentent soir après soir un spectacle de qualité sur le terrain. Et dans les gradins, les nombreux partisans profitent de ces belles soirées d’été pour encourager leur équipe favorite.

Si la tendance se maintient, les gens de Québec pourraient profiter encore une fois d’un championnat de séries de leur équipe.

L’été 2025 des Voyageurs de Jonquière aura été très spécial: déménagement temporaire au stade Kénogami, un mois complet à jouer sur la route, et retour pour terminer la saison dans un stade Richard-Desmeules complètement rénové.

Il reste deux semaines avant de voir le résultat de ces travaux. Mais l’engouement se fait de plus en plus grand en raison du succès de l’équipe. Actuellement en deuxième position au classement général, les Voyageurs ont été très actifs à la date limite des transactions pour ajouter de la profondeur afin de faire un bon bout de chemin cet automne.

Même si la grosse année de l’équipe est en 2026, on peut croire aux chances des Voyageurs dès cette année. Les changements faits par le DG Michael Bélanger donnent espoir aux partisans de voir leur équipe favorite compétitionner enfin avec les grands marchés du baseball junior élite québécois.

De plus, avec un stade Desmeules tout neuf et plein à craquer, tous les espoirs sont permis!