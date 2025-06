Oubliez Saguenay Médic!

Après l’éclatant succès du retour de Jonquière Médic, dans l’arrondissement de Jonquière, plusieurs voix se lèvent, autant à Chicoutimi qu’à La Baie, afin d’étudier la possibilité d’élargir ce service de soins de santé sur demande à domicile sur l’ensemble du territoire de Saguenay.

Restons réalistes, la population de la ville de Saguenay présente des fractionnements idéologiques historiques par arrondissement que même une fusion ne peut altérer.

Pendant que la population de Jonquière se pose en exemple de concertation pour défendre les intérêts de son milieu, celle de Chicoutimi semble moins encline à se mobiliser. On l’a vu dans le dossier de l’amphithéâtre et dans celui de la zone ferroviaire où l’on n’a pas encore fait consensus.

Du côté de Jonquière, on s’est rassemblé pour le Patro, pour la Fondation santé de l’hôpital, pour la cause de l’autisme et plus récemment pour Jonquière Médic. Inquiète de voir disparaître son service de santé à domicile, la population de Jonquière vient de contribuer à la levée de fonds de 730 000$, qui servira à financer les opérations annuelles estimées à 300 000$, excluant les salaires des médecins défrayés par Québec.

JONQUIÈRE FAIT BLOC

Outre ce clivage important dans la concertation populaire, cette mobilisation se manifeste aussi jusqu’à la table du conseil, où les conseillers de l’arrondissement de Jonquière font bloc. Ceux de l’arrondissement de Chicoutimi misent sur l’individualisme. Mireille Jean met ses efforts avec plus ou moins de succès sur la rue Racine et ses collègues chicoutimiens misent sur des travaux de leurs quartiers.

À Jonquière, cette tradition de mobilisation se manifeste aussi chez les médecins. On ne peut en espérer autant à Chicoutimi où les efforts sont consacrés à trouver des médecins spécialistes qu’on ne peut trouver en région.

BÉNÉVOLAT

J’ai eu l’occasion de participer, à Saguenay, à de nombreuses activités sociales et culturelles. Parmi elles, la Fabuleuse histoire d’un Royaume, les Procès à l’ancienne, la Société historique du Saguenay et la Guignolée des médias ou la récente campagne des barrages « Arrête Don$ ». J’ai accepté aussi des présidences d’honneur, comme celle du Championnat canadien de gymnastique et celle du 10 de Cœur. Les Chicoutimiens de souche forment rarement la majorité des dirigeants.

Par mes fonctions à l’hôtel de ville, sous l’administration Jean Tremblay, j’ai eu à mettre sur pied le Bureau de l’Ombudsman où des personnalités du milieu occupaient le rôle de commissaire. Des dix premiers commissaires, à peine la moitié de Chicoutimi a accepté de former le premier bureau.

QUESTION DE MENTALITÉ

La faible capacité de mobilisation des Chicoutimiens s’explique par la diversité de la provenance de sa population. Les grandes familles souches ne représentent plus la majorité. Ia capitale régionale a accueilli de nouveaux arrivants des localités voisines. Les grandes institutions comme l’université ou l’hôpital régional attirent aussi des ressources externes. Difficile alors de créer un esprit d’appartenance comme à Jonquière où même un Jonquière Médic est possible.