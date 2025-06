Salut Tom!

Même si je compte plus de douze ans d’expérience en animation radio, je me considère encore comme un jeune dans ce métier. Quand je regarde les cinquante ans et plus d’expérience de mon collègue Michel Thiffault, j’ai encore beaucoup de croûtes à manger! Mais malgré ma petite expérience, j’ai eu la tristesse de voir quitter des collègues pour un monde meilleur.

Samedi dernier, je me suis levé en apprenant le décès du journaliste sportif Tom Lapointe, qui nous a quitté à l’âge de 73 ans à la suite d’un cancer de la prostate, dont il s’est battu jusqu’au bout. Tom faisait partie de l’équipe de l’émission «Dans le Vestiaire» au 92,5 depuis plus d’un an. À chaque lundi, on discutait de hockey, baseball et de nombreuses anecdotes qu’il a vécu au cours des quarante années où il a œuvré dans le monde sportif.

La première fois que j’avais entendu parler de Tom Lapointe, c’est dans les années 90. Le groupe Rock et Belles Oreilles l’avait parodié dans un sketch comprenant Mario Lemieux et Jean Pagé et c’est à ce moment, lors du visionnement d’une vidéocassette des meilleurs moments du groupe que j’ai entendu ce nom en premier. Mais sinon, ce n’est qu’à la fin de la décennie 90 que ce nom est ressorti au niveau médiatique.

Dans le but de préserver la mémoire de Maurice Richard, à ce moment gravement malade, Tom a l’idée d’entreprendre des démarches auprès de la Ligue nationale de hockey pour instaurer un trophée qui porterait le nom du Rocket et qui serait remis au joueur ayant marqué le plus de but durant la saison régulière. Appuyé entre autres par l’animatrice Julie Snyder, son rêve devient réalité quand le commissaire Gary Bettman annonce l’instauration de ce trophée. En 1999, l’attaquant Teemu Selanne devient le premier à l’emporter. Le «Rocket» et Tom seront présents pour immortaliser ce souvenir.

Mais ce qui a mis l’homme au premier plan au niveau journaliste, c’est lors de l’été 1988 ou il apprend avant tout le monde la transaction envoyant le meilleur joueur de hockey au monde, Wayne Gretzky, aux Kings de Los Angeles. Il raconte que c’est lors de folles soirées et de longues discussions avec des gens de hockey qu’il réussi à avoir ce «scoop»!

Et cela ne s’arrête pas là. Alors qu’il est sur toutes les lèvres des amateurs de hockey, quelques jours après cette bombe, il annonce le retour au jeu de Guy Lafleur avec les Rangers de New York, quatre ans après avoir pris sa retraite avec le Canadien. Cette fois-ci, il apprend cette nouvelle dans un bar de l’est de Montréal aux petites heures du matin.

Sa popularité grimpe en flèche ce qui le mènera jusqu’au poste de directeur des sports à la station CKAC de Montréal au début des années 90. Malheureusement, une série de mauvais choix le tassera du monde sportif du show business.

Après avoir vécu à Paris et Los Angeles, Tom fait un retour au Québec il y a quelques années et décide de collaborer avec certains médias. C’est à ce moment qu’il accepte l’offre de Michel et moi pour jaser sport à tous les lundis. Nous avions un réel plaisir à écouter ses anecdotes qu’il a eu avec des grands du sport.

Malheureusement, la maladie a eu raison de lui mais il se sera battu jusqu’au bout en faisant ce qu’il aimait. Après Joe Hardy, je perds un autre «chum» de sports.

Salut Tom xx

