Ces séries que j’aime de moins en moins

J’adore le hockey depuis mon tout jeune âge. J’ai commencé à m’intéresser au hockey vers mes neuf ans, en plein lock-out de la ligue nationale. Je me demandais pourquoi il n’y avait pas ces matchs à la télévision. À leur retour en janvier, je ne ratais pas un match du Canadien, au dépend des Nordiques. Et l’élimination de ceux-ci en mai, pour la première fois en 25 ans, ne m’a pas fait changer de camp.

Mais il faut dire que depuis 1995, la formation montréalaise a raté la valse du printemps beaucoup plus souvent que lors des 85 premières années de la concession. Donc lorsqu’ils participent, c’est l’euphorie, tous ont espoirs de les voir faire le plus long bout de chemin possible pour se rendre à la coupe Stanley. Mis à part 2021, on n’a pas été si gâté.

Toutefois, cette saison, à la surprise de plusieurs, les jeunes Canadiens de Montréal sont parvenus à se tailler une place pour les éliminatoires. Contre les puissants Capitals de Washington, la tâche allait être difficile. Mais il n’était pas question que je rate un seul match.

J’ai fait un saut! Non seulement dans cette série mais également dans toutes les autres séries 2025 : le niveau de robustesse et de coups vicieux… Dans les dernières années, les équipes championnes étaient constituées de bons attaquants, d’un bon gardien, de gros défenseurs, mais aussi de joueurs capables d’imposer le respect sans avoir besoin de lâcher les gants.

Les Capitals avaient la recette parfaite. Et les jeunes joueurs de Montréal en ont appris à leur dépend. Si vous demandez à un partisan qui a suivi cette série qu’est-ce qu’il retient, il vous répondra que Washington était plus gros et que Montréal s’est fait brasser.

J’ai également regardé les autres séries et j’ai vu le même constat : la robustesse et les coups vicieux sont au rendez-vous et les officiels en laissent passer un peu plus qu’en saison. Malheureusement, les petits joueurs, très souvent les meilleurs de leur formation, tombent au combat en raison d’une blessure.

J’ai eu la chance de discuter avec l’ancien arbitre de la ligue nationale, Justin St-Pierre lors des derniers jours qui me mentionnait que rendu en éliminatoires les officiels veulent le moins possible avoir un impact sur les rencontres. On dirait que les joueurs ont pris cela aux mots car plusieurs s’en donnent à cœur joie.

Même si j’aime la robustesse, je dois avouer que je n’aime pas ce genre de gestes ou un joueur passe presque à décapiter son adversaire, souvent que celui-ci n’a pas la rondelle. Encore là, j’aimais mieux voir deux joueurs consentants lâcher les gants pour imposer le respect. Évidemment, les vierges offensées continueront à dire que les bagarres causent de graves blessures aux joueurs, mais les coups de coude, de bâton au visage et les mise en échec à la tête en causent aussi, et ce, sans l’accord du joueur qui subit le coup.

Quand c’est rendu que tu as un certain dégoût à écouter le sport que tu as toujours visionné depuis ton enfance, c’est signe qu’il a changé et ce n’est pas pour les bonnes raisons. Espérons toutefois que le reste des éliminatoires sera plus propre que les équipes tenteront de marquer le plus de but pour gagner et non de blesser le plus de joueurs.