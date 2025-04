Montréal est hockey!!!

J’essaie le plus possible de parler de sport régional dans mes chroniques. Que ce soient les Marquis, les Saguenéens ou même les Voyageurs, le sport dans la région est omniprésent et il mérite d’être souligné.

Mais cette fois-ci, je veux vous raconter l’expérience que j’ai vécue la semaine dernière, avec mon collègue Michel Thiffault de l’émission « Dans le Vestiaire » au 92,5. À l’occasion du dixième anniversaire de l’émission, nous avons décidé de célébrer tout ça au Centre Bell lors du dernier match de la saison du Canadien de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline.

Plusieurs facteurs nous ont poussés à faire ce « trip » : l’arrivée de Demidov dans l’organisation et surtout la lutte pour une place en séries. Toutefois, lorsque nous avons décidé d’organiser ce voyage, le Canadien avait huit points d’avance sur ses adversaires avec cinq matchs à jouer. Donc, on se disait : « On n’aura pas à stresser, leur place va être assurée! »

Revirement de situation! Trois défaites de suite et rien n’était encore décidé.

En arrivant près du Centre Bell, nous sentions déjà un certain stress à travers les milliers de partisans qui marchaient pour assister à la rencontre, malgré tout confiants de voir leurs préférés l’emporter.

À l’intérieur du Temple du hockey, une ambiance électrisante. Jeunes et moins jeunes sont arrivés tôt pour voir le bleu-blanc-rouge sauter sur la glace pour la période de réchauffement. La confiance semblait régner dans les gradins lorsqu’ils ont vu l’alignement réduit des adversaires.

La formation de la Caroline, déjà assurée de participer à la valse du printemps, avait décidé de reposer sept vétérans et de faire place à la jeunesse. La porte était donc grande ouverte pour le Canadien d’aller chercher cette rencontre cruciale.

Contrairement aux plus récents matchs, le Tricolore ouvre la marque grâce au défenseur Kaiden Guhle tôt en première période. Mais les visiteurs vont créer l’égalité et à ce moment, le doute s’empare des 21 105 spectateurs. La troupe de Martin St-Louis commence à jouer sur les talons et rate plusieurs chances en or pour reprendre les devants.

Heureusement, le capitaine Nick Suzuki vient soulever la foule avec un but en fin de deuxième et Guhle en ajoute un second avant la fin de l’engagement. Déjà là, sous les gradins, plusieurs célébraient et voyaient la lumière au bout du tunnel ; le Canadien serait de retour dans les séries après trois ans d’absence.

La Caroline va réduire l’écart à un but en troisième, mais la foule va supporter ses troupes et Jake Evans va faire sauter le toit avec le but d’assurance dans un filet désert.

Pour avoir assisté à plus d’une vingtaine de rencontres au Centre Bell au cours des 25 dernières années, je n’avais jamais eu l’occasion de participer à un match qui avait une si grande importance. En tant que partisan de la Sainte-Flanelle depuis toujours, le stress était de la partie et quel soulagement lorsque la victoire fut confirmée!

À la sortie de l’amphithéâtre, c’était l’euphorie! Incroyable comment un peuple peut être autant derrière une organisation sportive comme le CH. Les klaxons des voitures dans les rues de la métropole, les partisans qui célèbrent et ce, même si les séries ne sont pas encore commencées. Ce qui prouve que l’organisation n’a pas gagné depuis trop longtemps…

À mon retour au Saguenay, le lendemain, à lire et écouter les gens, ce ne sont pas juste les Montréalais qui sont hockey, mais tout le Québec en entier!