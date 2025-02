Les cégeps de la région se démarquent

Malgré tous les questionnements autour de la raison d’être des cégeps, des écoles d’enseignement exclusives au Québec, ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean se révèlent très performants. Un classement provincial de ces 52 institutions indique qu’en région, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les cégeps offrent un meilleur rendement en matière de diplomation que dans les grands centres.

Ce palmarès annuel, concocté par Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal, révèle que le cégep de Jonquière (en Génie électrique) et celui de Saint-Félicien (en Administration et gestion), pour les programmes techniques, occupent les premières places de leur spécialité respective. En ce qui concerne les programmes préuniversitaires (deux ans), ce sont les cégeps d’Alma (en Sciences humaines) et de Saint-Félicien (en Arts, lettres et communication) qui dominent leur tableau respectif. Seul le cégep de Chicoutimi tire de la patte parmi les top 5 des dix programmes techniques et il n’apparaît pas du tout dans les top 5 des trois programmes préuniversitaires.

RÉSULTATS ÉTONNANTS

Les auteurs de ce classement provincial admettent que l’exercice n’est pas parfait, parce que certains facteurs ne sont pas considérés. Ce qui explique, en partie, que le classement provincial de ces institutions révèle certaines surprises. Par exemple, pour les programmes préuniversitaires, le cégep de Saint-Félicien atteint le premier rang dans le domaine des Arts, lettres et communication, alors que le cégep de Jonquière se retrouve au 43ᵉ rang, très loin de Saint-Félicien (1ᵉʳ) et même de Chicoutimi (6ᵉ).

Dans les tableaux des programmes techniques (trois ans), Chicoutimi connaît son meilleur classement (4ᵉ) en Soins infirmiers et en Génie électrique, alors que le cégep de Jonquière apparaît dans cinq des dix tableaux des top 10, dont une première place en Génie électrique et une seconde en Génie mécanique. Pour ces programmes techniques, on obtient un taux de diplomation moyen d’un peu plus de 88 % pour nos cégeps régionaux.

TAUX DE DIPLOMATION

Le taux de diplomation joue un rôle important dans le classement des cégeps concernés. À ce chapitre, par exemple, même s’il est premier dans le programme préuniversitaire en Sciences humaines, le cégep d’Alma se classe 7ᵉ parmi tous les cégeps de la province sur le plan de la diplomation de ses étudiants pour l’ensemble des matières enseignées.

De façon générale, les cégeps des régions excellent mieux que ceux des grands centres. On attribue ces résultats à un meilleur encadrement de la clientèle dans les institutions régionales. Ce contrôle plus serré s’explique aussi par la proximité de l’institution avec son milieu.

Ces résultats encourageants constituent aussi une plus-value pour inciter les nouveaux arrivants à s’installer en région, où ils ont plus de chances que leur progéniture connaisse un enseignement plus rigoureux pour lui permettre d’atteindre son objectif de réussite.

Ne serait-ce que dans cette perspective, les milliards accordés annuellement à ces institutions justifient leur raison d’être.