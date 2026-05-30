Les projets de Jonquière et de Chicoutimi se feront assure Québec

La première ministre Christine Fréchette a complété son séjour en sol saguenéen en fin d’après-midi vendredi en livrant une promesse: peu importe l’issue de l’élection d’octobre, que la CAQ soit reportée au pouvoir ou pas, les deux projets touchant l’hôpital de Chicoutimi (construction du bloc opératoire) et celui de Jonquière (agrandissement et modernisation de l’urgence) sont ficelés et seront réalisés.

Accompagnée par la ministre de la Santé et ministre des Aînés Sonia Bélanger, de même que par les députés Yannick Gagnon (Jonquière) et Nancy Guillemette, de même que par le ministre régional Éric Girard (Lac-Saint-Jean), et aussi par la présidente-directrice générale du CIUSSS régional Julie Labbé, la cheffe de la CAQ a confirmé que les deux projets passaient maintenant «de la phase planification à la phase réalisation ».

« Nous investirons plus de 840 M$ dans l'agrandissement puis la modernisation de l'hôpital de Chicoutimi, en construisant un nouveau pavillon, dans lequel on va installer le bloc opératoire. Nous y relocaliserons aussi d'autres services comme ceux de la médecine nucléaire, de la logistique, et il y en aura d'autres également ». Les premiers appels d'offres pour ce projet seront lancés dès l'hiver prochain, confirme la première ministre. « On devrait pouvoir soigner les premiers patients dès 2033 ».

Jonquière a aussi sa part

En ce qui a trait à l’hôpital de Jonquière, les travaux d’agrandissement et de modernisation de l’urgence nécessiteront un investissement de près de 90 M$. pour agrandir et moderniser l'urgence. Elle sera reconstruite. Je pense qu'elle en avait grand besoin. Elle datait il y a trop longtemps, très longtemps. Alors on va de l'avant avec une reconstruction ».

Le fait que les ambulances ne pouvaient plus entrer dans le garage de l’urgence en raison de la hauteur des nouveaux modèles d’ambulances qui sont trop hauts ne sera donc plus un problème? « On va aussi réaménager l'aire d'accueil des ambulances pour qu'elles aient plus d'espace », précise-t-elle. Les appels d’offres pour ce projet attendu depuis nombre d’années seront lancés dès juin prochain, dans les prochains jours. Le tout devrait être fonctionnel pour l'année 2030. « Avec ces deux projets-là, on va donc offrir à toute la population le Saguenay, Lac-Saint-Jean, des meilleurs soins, puis des meilleures conditions, des meilleures conditions à la fois pour les patients, les citoyens, tout comme pour les employés ».

Nouvelles embauches

La première ministre se dit confiante que les investissements réalisés dans les deux centres hospitaliers auront un effet d’entraînement important, notamment au niveau de l’embauche et des soins dispensés. « Ça facilite la possibilité d'attirer des gens, d'attirer des nouveaux talents dans les centres hospitaliers et puis de les retenir également parce que les conditions de travail vont être rehaussées. On va assurer bien sûr une meilleure sécurité, grâce à ces investissements-là, tout comme une meilleure fluidité des services pour les patients et pour le personnel. Et on va mieux répondre bien sûr à la demande de soins qui va aller croissante au cours des prochaines années ».