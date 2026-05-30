Jonquière-Médic sera-t-il enfin reconnu officiellement comme modèle?

L’occasion d’avoir réunis à la fois dans la même salle, vendredi en fin de journée, la première ministre Christine Fréchette, la ministre de la Santé Sonia Bélanger et plusieurs représentants du service de médecine à domicile Jonquière-Médic était trop belle.

L’opportunité était donc donnée au journaliste du 92,5 CKAJ de questionner le gouvernement sur LA fameuse question : après plus de quarante ans d’existence, Jonquière-Médic pourrait-il enfin espérer cette reconnaissance officielle comme modèle de médecine par le gouvernement d’ci les quatre prochaines années, si la CAQ est reportée au pouvoir?

Interpelée par cette question précise, la première ministre a aussitôt passé le relais à sa ministre de la Santé. À quand cette reconnaissance officielle du service par le gouvernement? « C’est un modèle qui est très innovant. J’ai eu l’occasion de rencontrer la directrice générale (Jo-Ann Duperré) cet après-midi, j’ai aussi discuté avec les médecins. Je vais les soutenir, mais plus que ça, vous savez…» La ministre s'interrompt alors, et poursuit.

« On veut faire un virage de soutien de domicile. Pour moi, ça fait partie des bonnes pratiques de soutien à domicile. » Mais la reconnaissance officielle, Jonquière-Médic l’obtiendra-t-elle? « C’est un modèle innovant », répète alors Mme Bélanger. « Et je crois qu’Il y a de place pour implanter un modèle comme celui-là dans certaines régions du Québec », ajoute-t-elle sans détour, avouant que des discussions ont actuellement lieu en lien avec des possibilités, sans en dévoiler toutefois la teneur.

Sonia Bélanger promet tout au plus pour le moment de soutenir officiellement Jonquière-Médic. « Sur le modèle, on a des discussions à avoir ». La ministre de la Santé a conclu sa réponse en rappelant et en félicitant le fait que récemment, les médecins de Jonquière-Médic ont accepté de prendre en charge 400 patients orphelins vulnérables.