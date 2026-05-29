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Vendredi, 29 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 57s

Passion d’Orient

Une école qui fait vivre la danse orientale depuis plus de 20 ans

Le 29 mai 2026 — Modifié à 08 h 01 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

L’école de danse Passion d’Orient, à Jonquière, travaille depuis longtemps à faire connaître la danse orientale ainsi qu’à la démocratiser au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La propriétaire de l’endroit, Sylvie Lagacé, en sait quelque chose, celle qui pratique ce style depuis maintenant 23 ans.  

« J’ai décidé de créer ma propre école de danse en 2014, après avoir déjà été professeure pour d’autres écoles pendant quelques années. Malgré le fait que j’ai enseigné pour de bonnes écoles, j’avais envie de pousser la machine plus loin. Je ne voulais pas limiter mes élèves, et j’avais aussi le goût de danser dans mes spectacles », mentionne Sylvie Lagacé, en entrevue avec Le Réveil.  

La principale intéressée est suivie par trois membres fidèles depuis 2014, alors qu’une dizaine d’autres personnes se sont ajoutées en 2017-2018. Sylvie Lagacé donne à hauteur de quatre cours par semaine, en soirée, dans une salle louée au local du Regroupement des Acadiens, sur la rue Ozanne.  

« J’ai formé deux troupes avec mes membres, soit un groupe semi-professionnel, et un groupe professionnel avec qui je me déplace pour différents contrats, comme des mariages ou des soirées bénéfices. Les gens peuvent évidemment s’inscrire aux quatre cours proposés, c’est-à-dire Belly Jazz, Belly Folie, Fusion tai-chi et Bases orientales », ajoute-t-elle.  

La reprise des cours s’est faite du début du mois de janvier, après quatre mois de pratique avant les Fêtes. Alors que quelques places demeurent vacantes dans le cours de Fusion Tai-Chi, les autres groupes sont complets, donc fermés à d’autres inscriptions. 

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