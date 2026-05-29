AP60 : Rio Tinto inaugure ses nouvelles cuves à Arvida

La direction de Rio Tinto a annoncé la mise en service officielle de ses cuves AP60 au Complexe Arvida, en compagnie de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, de la ministre de l’Industrie du Canada, Mélanie Joly, ainsi que de plusieurs élus de la région. Un appui financier de 100 M$ du gouvernement fédéral pour le développement de la technologie Elysis a également été annoncé vendredi, en conférence de presse.

Ces nouvelles installations représentent une étape majeure dans le déploiement de cette technologie de pointe de production d’aluminium à faible empreinte carbone.

En plus d’augmenter la capacité de production de l’usine d’environ 160 000 tonnes métriques d’aluminium primaire par année, les 96 cuves qui seront en fonction dans leur ensemble d’ici la fin de 2026 permettront également de générer six fois moins de gaz à effet de serre par tonne d’aluminium que la moyenne de l’industrie, et deux fois moins que la technologie utilisée à l’ancienne aluminerie Arvida. Une réduction de 90 % des particules fines figure également parmi les améliorations environnementales attendues.

Au total, le projet représente un investissement de 2 milliards de dollars canadiens. Sur ce montant, une somme de 150 M$ avait été accordée en 2023 par le gouvernement de la CAQ et M. François Legault.

« Malgré l'incertitude économique liée aux droits de douane américains, l'inauguration d'aujourd'hui démontre une fois de plus que notre gouvernement et Rio Tinto croient au potentiel du Québec. Nous sécurisons aujourd'hui l'avenir de notre aluminium québécois en assurant la modernisation et la décarbonation graduelle d'une industrie majeure pour notre économie. Plus que jamais, le Québec s'affirme comme un leader mondial de l'aluminium durable et un véritable chef de file technologique. » — Première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Au plus fort de la construction, plus de 1 500 emplois ont été créés, en plus de retombées économiques significatives pour la province, avec plus de 1 milliard de dollars investis auprès d’entrepreneurs et de fournisseurs. Avec leur mise en service complète, les cuves AP60 offriront une centaine d’emplois permanents à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Jonathan Germain, était également présent lors de l’événement.

« Depuis des temps immémoriaux, notre peuple entretient avec le territoire une relation profonde fondée sur le respect, la responsabilité et la transmission, et elle continue de guider notre vision de l’avenir. Le projet AP60 témoigne de l’importance que continue d’occuper la région pour le développement économique du Québec. […] Nous savons aujourd’hui que le développement ne peut plus être envisagé de la même façon qu’autrefois et les Premières Nations se doivent d’être pleinement associées aux réflexions, aux décisions et aux retombées qui découlent du développement de notre territoire ancestral et de ses ressources », a-t-il déclaré.

M. Germain conclut en affirmant que cette réalité n’est pas un frein au développement, mais plutôt une occasion de mieux faire les choses en bâtissant des projets plus durables et plus acceptables socialement, et qu’il est possible de concilier le développement économique avec le respect du territoire et des droits des Premières Nations.