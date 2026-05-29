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Activité de plantation de végétaux indigènes sur les rives du Saguenay

Le 29 mai 2026 — Modifié à 10 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’organisme environnemental EURÊKO! convie les citoyens du Saguenay à prendre part à une activité de plantation de bandes riveraines au début du mois de juin, dans le cadre d’un projet visant la restauration des rives du Saguenay.

L’initiative se déroulera sur quatre jours et deux sites distincts. Tout d’abord, à la Halte Valin les 2 et 3 juin, puis les 4 et 5 juin à la petite halte cyclable de la municipalité de Saint-Fulgence, située sur la route de Tadoussac, peu avant la ferme des Ruisseaux. Les activités se dérouleront entre 11 h et 15 h.

Au cours des journées d’activités, les participants seront invités à mettre en terre de plus de 2 500 végétaux indigènes le long des berges. Cette intervention vise notamment à freiner l’érosion et à améliorer la qualité des habitats naturels. Bien que les outils nécessaires soient fournis par l’organisme, les participants sont encouragés à se munir de vêtements confortables et de bottes adaptées au terrain.

En plus de l’aspect pratique, l’événement se veut également éducatif : les citoyens pourront échanger avec les spécialistes présents sur place et approfondir leurs connaissances sur l’importance des écosystèmes riverains.

Selon EURÊKO!, la restauration des bandes riveraines joue un rôle crucial dans la santé des cours d’eau et des écosystèmes attenants. Ces zones, situées entre les milieux aquatiques et les terres, filtrent les polluants, stabilisent les sols, régulent la température de l’eau et constituent des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces. Parmi celles-ci figure l’hirondelle bicolore, un oiseau insectivore dont les populations sont en déclin, tout comme plusieurs autres espèces dépendantes de ces milieux.

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