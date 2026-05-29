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Vendredi, 29 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 14 s

Explosion du nombre de contraventions chez les cyclistes à Saguenay

Le 29 mai 2026 — Modifié à 08 h 42 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le nombre de constats d’infraction remis à des cyclistes par le Service de police de Saguenay (SPS) pour ne pas avoir respecté un arrêt obligatoire a connu une forte augmentation entre 2024 et 2025, passant de trois à 20 en un an.

Cette tendance se fait à nouveau remarquer cette année alors que la pratique du vélo reprend de plus belle avec le retour des beaux jours. Ainsi, neuf amendes ont été distribuées, dont quatre pour des arrêts non respectés, rapporte Radio-Canada, poussant le SPS à rappeler que les cyclistes sont soumis au même Code de la sécurité routière que les autres usagers et doivent effectuer un arrêt complet à un panneau d’arrêt.

Cette approche contraste toutefois avec celle adoptée dans d’autres régions du Québec. L’organisme Vélo Québec souligne qu’à Montréal, notamment, les policiers font davantage preuve de discernement et ne donnent pas systématiquement de contraventions lorsque les cyclistes ralentissent suffisamment et s’engagent de manière sécuritaire dans une intersection.

Rappelons qu’un regroupement composé du député de Jonquière, Yannick Gagnon, ainsi que d’organismes comme Vélo Québec et le Grand défi Pierre Lavoie, souhaite d’ailleurs lancer un projet pilote à Saguenay visant à introduire l’« arrêt Idaho ».

Cette pratique déjà en vigueur dans certains territoires nord-américains, instaurée pour la première fois dans l’État de l’Idaho en 1982, consiste à permettre aux cyclistes de traiter un panneau d’arrêt comme un cédez-le-passage, et un feu rouge comme un arrêt obligatoire. Concrètement, les cyclistes peuvent ralentir à une intersection et poursuivre leur route s’ils ont la priorité, sans devoir marquer un arrêt complet.

Pour l’instant, le SPS ne souhaite pas commenter cette initiative et confirme qu’il continuera d’appliquer le Code de la sécurité routière tel quel, autant pour ceux qui sont à bicyclette que pour les conducteurs de véhicules routiers et les piétons.

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