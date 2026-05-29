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Vendredi, 29 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 25s

Levée de l’avis d’ébullition sur l’avenue John-Kane à La Baie

Le 29 mai 2026 — Modifié à 07 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les résidents de l’avenue John-Kane, dans l’arrondissement de La Baie, peuvent à nouveau consommer l’eau de leur robinet en toute sécurité.

L’avis d’ébullition de l’eau en vigueur depuis le mercredi 27 mai a été levé hier en milieu d’après-midi pour les adresses situées entre les numéros 1222 et 1322. Les citoyens concernés n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de l’utiliser.

Selon les autorités municipales, les analyses effectuées à la suite de l’avis sont désormais conformes aux normes en vigueur. Les résultats transmis par le laboratoire confirment que l’eau est de nouveau propre à la consommation.

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