SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 28 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 53s

Situation financière difficile au parc Mille-Lieux de la Colline

Le 28 mai 2026 — Modifié à 08 h 33 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La situation financière difficile qui prévaut au parc Mille Lieux de la Colline fait désormais en sorte que son bilan financier ne fera plus partie de celui de la Société de gestion de la Zone portuaire, cette dernière étant aussi gestionnaire de la structure. La direction cherche ainsi à analyser davantage en profondeur les méandres du parc, pour en améliorer le fonctionnement et lui redonner ainsi un second souffle.

Le directeur général de la Zone portuaire, Fabien Hovington, a rencontré le Quotidien, en compagnie de la contrôleuse financière de l’organisme, Stéphanie Vaillancourt, et du comptable de la firme Mallette, Alexandre Lapointe. Fabien Hovington explique que son OBNL en fait beaucoup avec peu, et que malgré le fait que les coûts d’opération aient explosé, des activités ont toujours été offertes. 

Stéphanie Vaillancourt ne s’attend pas à de mauvaises surprises en effectuant les états financiers du parc et de la Zone portuaire séparément, mais elle croit que l’exercice sera bénéfique. Elle note les installations qui vieillissent et leur entretien.

Fabien Hovington compare pour sa part la Zone portuaire de Chicoutimi à un gros paquebot sur une eau relativement calme, en ce sens qu’il poursuit son chemin et que ça va bien. Un nouvel événement d’envergure fera même son apparition en exclusivité au mois d’août l’an prochain.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une nouvelle saison gourmande débute au Saint-Sapin
Publié à 12h00

Une nouvelle saison gourmande débute au Saint-Sapin

La table fermière Saint-Sapin, située aux Jardins de Sophie à Saint-Fulgence, amorce une nouvelle saison printanière. Mené par le chef Jean-Paul Sabbagh, le restaurant propose une cuisine où se rencontrent terroir québécois et influences libanaises.  Les copropriétaires et maraîchers, François Tremblay et Sophie Gagnon, ont lancé les activités du ...

LIRE LA SUITE

21 finissants en soins préhospitalier d’urgence privés de diplôme
Publié à 9h00

21 finissants en soins préhospitalier d’urgence privés de diplôme

Dû aux moyens de pression des techniciens ambulanciers paramédics, qui sont en grève depuis juillet 2025, 21 finissants du programme de soins préhospitaliers d’urgence (SPU) au Cégep de Chicoutimi n’auront pas leur diplôme. Selon Radio-Canada, les étudiants, qui devaient terminer 210 heures de stages obligatoires, n’ont pas pu les conclure, ce ...

LIRE LA SUITE

Catherine Morissette portera les couleurs du PCQ dans Dubuc
Publié à 8h30

Catherine Morissette portera les couleurs du PCQ dans Dubuc

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) pourra compter sur l’ancienne élue municipale et femme d’affaires Catherine Morissette lors des prochaines élections générales du 5 octobre dans la circonscription de Dubuc. Celle qui fut candidate du PCQ lors de l’élection partielle dans Chicoutimi, où elle avait obtenu 26 % des voix, affirme avoir mûrement ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES