Situation financière difficile au parc Mille-Lieux de la Colline

La situation financière difficile qui prévaut au parc Mille Lieux de la Colline fait désormais en sorte que son bilan financier ne fera plus partie de celui de la Société de gestion de la Zone portuaire, cette dernière étant aussi gestionnaire de la structure. La direction cherche ainsi à analyser davantage en profondeur les méandres du parc, pour en améliorer le fonctionnement et lui redonner ainsi un second souffle.

Le directeur général de la Zone portuaire, Fabien Hovington, a rencontré le Quotidien, en compagnie de la contrôleuse financière de l’organisme, Stéphanie Vaillancourt, et du comptable de la firme Mallette, Alexandre Lapointe. Fabien Hovington explique que son OBNL en fait beaucoup avec peu, et que malgré le fait que les coûts d’opération aient explosé, des activités ont toujours été offertes.

Stéphanie Vaillancourt ne s’attend pas à de mauvaises surprises en effectuant les états financiers du parc et de la Zone portuaire séparément, mais elle croit que l’exercice sera bénéfique. Elle note les installations qui vieillissent et leur entretien.

Fabien Hovington compare pour sa part la Zone portuaire de Chicoutimi à un gros paquebot sur une eau relativement calme, en ce sens qu’il poursuit son chemin et que ça va bien. Un nouvel événement d’envergure fera même son apparition en exclusivité au mois d’août l’an prochain.