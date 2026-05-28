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Une nouvelle saison gourmande débute au Saint-Sapin

Le 28 mai 2026 — Modifié à 08 h 08 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La table fermière Saint-Sapin, située aux Jardins de Sophie à Saint-Fulgence, amorce une nouvelle saison printanière. Mené par le chef Jean-Paul Sabbagh, le restaurant propose une cuisine où se rencontrent terroir québécois et influences libanaises. 

Les copropriétaires et maraîchers, François Tremblay et Sophie Gagnon, ont lancé les activités du restaurant en 2020 avec l’idée de partager leur passion pour l’agriculture biologique et leur attachement au territoire local. Ils ont du même coup ouvert au public les portes de leur domaine et de ses jardins. L’établissement est officiellement membre des Ambassadeurs de la Zone boréale, de La Table Ronde et d’Aliments du Québec. 

Selon M. Tremblay et Mme Gagnon, le chef Sabbagh était le cuisinier tout désigné pour faire du Saint-Sapin le succès qu’il est aujourd’hui. Celui-ci sait marier avec doigté les saveurs et les arômes, tout en mettant en valeur les produits de la ferme, de la région et du terroir québécois. Au Saint-Sapin, les menus varient au rythme des saisons et des arômes du moment. 

Dans la série culinaire Donner l’goût, diffusée à Télé-Québec, le chef-cuisinier explique avoir découvert la restauration à l’âge de 14 ans grâce à un travail étudiant qui s’est vite transformé en passion. « Je suis devenu chef parce que la cuisine me permet d’exprimer ma créativité et de partager du bonheur », révèle-t-il. 

Bien que des éléments de la cuisine libanaise fassent leur apparition dans les créations de M. Sabbagh, celui-ci se laisse surtout porter par la beauté du territoire et des jardins de Saint-Fulgence. 

Pour participer à un événement des Jardins de Sophie ou pour réserver une table au Saint-Sapin, visitez le www.lesjardinsdesophie.com

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