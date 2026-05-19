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Mardi, 19 mai 2026

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Temps de lecture : 53s

Un premier cas de hantavirus confirmé au Canada

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé, à la suite d’analyses en laboratoire, un premier cas de hantavirus sur le territoire canadien. Selon les autorités, ce cas a été signalé le 16 mai par l’administratrice provinciale de la santé de la Colombie-Britannique et concerne un passager du navire de croisière MV Hondius, la source de l’éclosion du virus.

Une deuxième personne ayant voyagé avec le cas confirmé a subi des tests qui se sont avérés négatifs. À ce jour, aucun autre cas n’a été détecté. Les autorités précisent que toutes les personnes considérées comme des contacts à risque élevé ont été identifiées et se sont placées en isolement. Elles font l’objet d’un suivi étroit de la part des services locaux de santé publique.

Malgré cette situation, l’ASPC maintient que le risque global associé à cette éclosion demeure faible pour le grand public au Canada. Tous les cas confirmés jusqu’ici concernent exclusivement des passagers ou des membres d’équipage du MV Hondius.

Dans une optique de collaboration internationale, l’agence canadienne a transmis les détails du cas confirmé à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), conformément au Règlement sanitaire international. L’ASPC indique qu’elle poursuivra ses échanges d’information afin de soutenir l’enquête mondiale en cours sur cette éclosion liée au navire de croisière.

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