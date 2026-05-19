Québec lance une réflexion sur les infrastructures municipales

Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a profité des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se sont conclues vendredi dernier à Québec, pour dévoiler les grandes lignes d’une réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales.

Cette initiative, commandée par la première ministre Christine Fréchette, vise à mobiliser les acteurs municipaux et institutionnels autour d’enjeux jugés de plus en plus pressants concernant les infrastructures municipales, particulièrement des infrastructures d'eau.

Le processus doit permettre de formuler des recommandations sur plusieurs aspects, notamment l’utilisation des pouvoirs fiscaux municipaux, la création d’un modèle de financement plus efficace à l’échelle locale et provinciale, ainsi que les besoins en maintien des actifs municipaux et la diminution des coûts de construction des infrastructures.

La réflexion se déploiera en plusieurs étapes. D’abord, une consultation en ligne, ouverte à la population, aux élus et aux administrations municipales, se tiendra dès cette semaine et se poursuivra jusqu’au 10 juin.

Elle sera suivie, vers la mi-juin, d’un grand forum à Québec réunissant des représentants du milieu municipal, des experts universitaires ainsi que des acteurs de la construction et de la société civile. L’objectif sera d’identifier les principaux enjeux et d’établir des constats préliminaires.

Avant la fin du mois de juin, une rencontre de la Table Québec-Municipalités est également prévue. Sous la présidence du ministre Poulin, elle réunira des représentants de l’UMQ, de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que des villes de Québec et de Montréal, afin de préciser les constats et de définir les prochaines étapes.

Le travail se poursuivra ensuite au cours de l’été et de l’automne, alors qu’un comité d’experts, regroupant des représentants des ministères, du milieu municipal et du secteur de la construction, sera chargé d’analyser les recommandations envisageables. Ses travaux doivent mener à la production d’un rapport qui sera remis au ministre d’ici décembre.

« Nous sommes à écrire un nouveau chapitre dans les relations entre le gouvernement et les municipalités. Cependant, nous devons l'écrire ensemble. », a déclaré le ministre Samuel Poulin. Selon lui, cette réflexion s’impose face à l’ampleur des défis auxquels les municipalités sont confrontées en matière d’infrastructures.

En marge de cette annonce, le ministre a également abordé la question de l’accès à la propriété chez les jeunes. Il a indiqué que de nouvelles mesures seront bientôt dévoilées afin de soutenir le développement de quartiers destinés aux premiers acheteurs, notamment grâce à un appui accru du gouvernement en ce qui concerne les infrastructures municipales.

Samuel Poulin a par ailleurs insisté sur la nécessité de réduire les délais qui freinent la réalisation des projets. Il souhaite mettre fin à ce qu’il qualifie de « culture des délais » et accélérer la mise en œuvre des initiatives locales.

« À cette importante démarche s'ajoute notre volonté de déposer la toute première politique d'allègement réglementaire et administratif pour le milieu municipal; avec le principe du "2 pour 1", pour chaque formalité ajoutée, deux seront retirées. On doit également être plus efficaces et livrer des projets plus rapidement. Je suis aussi très fier de notre vision axée sur un meilleur accès à la propriété, grâce au développement de nouveaux quartiers modernes et préfabriqués. », a conclu le ministre.