Que retrouve-t-on dans l’assiette des Québécoises et Québécois?

Le plus grand projet de recherche sur les habitudes alimentaires au Québec, NutriQuébec, a dévoilé mardi les conclusions de son tout premier portrait nutritif, ce qui lui permet de répondre à la question suivante : quels aliments composent l’assiette des adultes québécois ?

Pour l’organisation, répondre à cette question est essentiel puisque la saine alimentation est au cœur de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025–2035, récemment publiée par le gouvernement du Québec.

Ce premier portrait NutriQuébec identifie les principales sources alimentaires de certains nutriments, les fruits et légumes les plus consommés ainsi que les habitudes de repas des Québécoises et Québécois.

Pour la plupart des Québécois, le fromage prend une place prépondérante dans la majeure partie des repas. Ils sont également la principale source de gras saturés chez les Québécois. Pour ce qui est des fruits, les petits fruits dominent le classement pour ce qui est de la consommation, suivis par la banane et la pomme. Du côté des légumes, l’oignon mène la danse, suivi des tomates et des carottes.

Le sodium dans les assiettes des Québécois provient à 50% d’assaisonnements, de condiments, de sauces, de pains et de fromages. Les produits sucrés, comme le chocolat, les pâtisseries et les bonbons, totalisent plus de 60% de la consommation de sucres libres.

Mentionnons que les données de ce portrait proviennent d’informations fournies par près de 7 000 participants ayant rapporté plus de 26 000 repas au cours des dernières années. NutriQuébec recrute également de nouvelles personnes afin de mieux représenter l’ensemble de la population québécoise, notamment les différentes régions du Québec.

Chaque participation permet d’enrichir la cohorte et de contribuer à un portrait encore plus fidèle des habitudes alimentaires des Québécoises et des Québécois, au bénéfice de l'ensemble de la population.