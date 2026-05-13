Une nouvelle résidence étudiante en chantier d'ici la fin de l'été

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) franchit une nouvelle étape dans son projet de construction d’une nouvelle résidence étudiante. L’établissement a récemment lancé un appel d’offres afin de sélectionner l’entrepreneur qui sera responsable du chantier, selon des informations rapportées par Radio-Canada.

Si le processus suit son cours, les travaux pourraient débuter dès la fin de l’été. L’UQAC vise une ouverture de l’immeuble pour la rentrée universitaire de l’automne 2027, un échéancier qui reflète l’urgence de la situation en matière de logement étudiant dans la région.

Actuellement, les 172 places offertes dans les résidences universitaires existantes affichent complet très rapidement chaque printemps. La direction souligne que la liste d’attente demeure constante et bien remplie, une pression accentuée par le faible taux d’inoccupation des logements à Saguenay.

La future résidence sera érigée dans le stationnement nord du campus, de l’autre côté du pavillon sportif et à proximité immédiate des résidences actuelles. En plus du bâtiment principal destiné aux logements, un second édifice sera construit pour accueillir divers services destinés aux résidents.

Le projet propose une offre variée de logements allant de chambres sans cuisine, aux classiques 3 ½ et 4 ½. Les futurs résidents des chambres sans cuisine auront à leur disposition un petit milieu de vie doté d’installations communes pour préparer et consommer les repas, en plus d’une petite terrasse extérieure.

Évalué à plus de 10 millions de dollars, le projet bénéficie déjà d’un appui financier important du gouvernement du Québec, qui s’est engagé à verser 5,9 millions de dollars pour sa réalisation.