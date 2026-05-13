Un colloque à Saguenay pour mieux comprendre les réalités LGBTQ+

Le 15 mai, l’organisme Diversité 02 convie professionnels et intervenants de la région à un colloque dédié aux réalités LGBTQ+, qui se tiendra à l’Hôtel La Saguenéenne.

Placé sous le thème « Comprendre, respecter, inclure : vers des services inclusifs pour toustes », cette initiative vise d’abord à outiller et renforcer les compétences des acteurs des secteurs de l’intervention, de la santé, de l’éducation et du communautaire afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

La programmation prévoit une série de conférences et d’échanges animés par des experts du domaine. Ceux-ci s’attarderont notamment à démystifier les concepts entourant les identités LGBTQ+, tout en abordant des enjeux spécifiques tels que le parcours des jeunes trans et non binaires, ainsi que les défis particuliers rencontrés par les personnes intersexes.

En complément des présentations, un espace kiosques permettra aux participants de découvrir différents services disponibles pour les personnes LGBTQ+ et leurs proches, tant au niveau régionale que provinciale.