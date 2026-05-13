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Mercredi, 13 mai 2026

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Temps de lecture : 51s

Une soirée bénéfice au profit d’Opération Enfant Soleil à la Pulperie

Émile Boudreau
Le 13 mai 2026 — Modifié à 12 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La population du Saguenay est conviée à un événement caritatif, alors que l’Équipe RE/MAX Énergie organise une soirée bénéfice au profit d’Opération Enfant Soleil. Cette initiative vise à soutenir l’organisme reconnu pour son engagement dans l’amélioration des soins pédiatriques à travers le Québec.

L’événement se déroulera demain, le 14 mai 2026, à compter de 17 h, à la Grande Halle de la Pulperie de Chicoutimi. Dès leur arrivée, les participants seront reçus avec un cocktail de bienvenue offert par la Distillerie du Fjord.

La programmation mettra en valeur le savoir-faire régional, avec la présence de produits locaux. Les convives pourront notamment déguster des bières issues de la Micro du Lac et du Pub Le Laser, ainsi qu’une variété de vins. Une offre gourmande composée de fromages régionaux et d’une table de desserts viendra compléter l’expérience.

La présidence d’honneur de la soirée a été confiée au Dr Jean-Benoît Bouchard, pédiatre à l’Hôpital de Chicoutimi. L’initiative vise à soutenir directement les familles du Saguenay–Lac-Saint-Jean en contribuant au financement d’équipements médicaux et de soins spécialisés destinés aux enfants malades.

Les billets, au coût de 150 $, sont toujours disponibles. Ils peuvent être achetés en ligne ou directement auprès d’Éva Gagnon, dirigeante d’agence chez RE/MAX Énergie, en appelant au 418 590-5000.

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