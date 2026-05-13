Marie-Karlynn Laflamme sera candidate du PQ en vue du prochain scrutin

Le Parti québécois (PQ) confirme que la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, sera à nouveau candidate lors des prochaines élections générales prévues en octobre. Élue lors de l’élection partielle de février dernier, la politicienne souhaite obtenir un mandat complet afin de poursuivre le travail amorcé depuis son arrivée à l’Assemblée nationale.

La député affirme vouloir continuer à représenter les intérêts des citoyens de Chicoutimi, rappelant que la circonscription avait été privée de représentation pendant près de six mois avant son élection.

« Mon équipe et moi travaillons les dossiers citoyens et tentons de rattraper le temps perdu en trouvant des solutions rapidement. », a-t-elle déclaré, ajoutant espérer que les électeurs lui renouvelleront leur confiance.

Depuis son entrée en fonction, la députée a été particulièrement active sur plusieurs enjeux touchant la région. Lors de sa première intervention à l’Assemblée nationale, elle a notamment interpellé le gouvernement sur l’état du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi. Plus récemment, elle a questionné le ministre responsable des Régions sur la place accordée aux régions et la centralisation des décisions à Québec.

« Ayant consacré toute ma carrière à défendre les intérêts de notre région et à participer à son développement, je souhaite continuer à porter les revendications et les atouts de notre territoire et sa population à l’Assemblée nationale. », explique l’élue.

L’indépendance du Québec

Dans la perspective de la prochaine campagne électorale, la candidate du PQ entend également promouvoir le projet souverainiste de son parti. Selon elle, l’indépendance du Québec demeure au cœur d’une vision politique structurante pour l’avenir.

« Depuis mon arrivée en fonction, j’ai constaté une perte de confiance marquée envers le gouvernement de la CAQ, manifestement usé. Le Parti québécois est la seule formation politique à porter un véritable projet de société et à offrir le changement le plus structurant. », a-t-elle soutenu.

Reconnaissant toutefois les défis à venir, Mme Laflamme se dit consciente de l’ampleur de la tâche. Elle invite néanmoins les électeurs de Chicoutimi à appuyer son équipe pour les quatre prochaines années, convaincue de pouvoir consolider la circonscription comme un moteur important du développement du Québec.