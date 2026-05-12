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Mardi, 12 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 42s

Dossier Domtar

Reprise des opérations à Kénogami

Le 12 mai 2026 — Modifié à 06 h 58 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Après deux semaines d’arrêt, l’usine de pâtes et papiers de Kénogami a repris sa production ce lundi. Toutefois, la crainte d’éventuels arrêts de travail demeure.

Selon Radio-Canada, les travailleurs prévoient déjà un autre arrêt de travail de courte durée, cette fois-ci au mois de juillet. Le futur des installations de Domtar est encore incertain et l’entreprise n’a pas toujours spécifié l’avenir de l’usine. Pour sa part, la Ville de Saguenay, grâce au conseil municipal, a créé une table de travail afin de mieux réagir si Domtar décidait de quitter l’usine.

Les représentants syndicaux exigeaient de rejoindre cette table, mais n'ont eu aucune réponse, ce que déplore le président du Syndicat des travailleurs des pâtes et papiers de Kénogami, Gilles Vaillancourt.

Il ajoute trouver la situation déplorable, sachant que c’est l’avenir des travailleurs qui se joue en ce moment. Malgré la présence du député Yannick Gagnon aux négociations, et qui tient M. Vaillancourt au courant des avancées, le président du Syndicat persiste et signe : il exige d'être à la table.

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