Les glaces du lac Saint-Jean sont « calées »

Le juge Maxime Tanguay, qui survole le lac Saint-Jean régulièrement depuis quelques jours, a confirmé qu’il s’est libéré de ses glaces le lundi 11 mai 2026, soit 5 jours plus tard que l’an dernier, alors que les glaces avaient « calées » le 6 mai 2025.

En 110 années de compilation, c’est la troisième fois, soit en 1933, 1960 et 2026, que le lac perd son manteau hivernal à cette date.

La date la plus hâtive du départ des glaces du lac Saint-Jean demeure le 14 avril en 1945 et la date la plus tardive, soit un 24 mai, est survenue à deux reprises en 1931 et 1947.

Rappelons que la rivière Ashuapmushuan a été libérée de ses glaces le 26 avril dernier, soit 15 jours avant le Piékouagami. Il est peu coutumier que le lac Saint-Jean se libère si tardivement après l’Ashuapmushuan. Habituellement, bon an, mal an, le départ des glaces de l’Ashuapmushuan se fait entre sept à 10 jours avant le lac Saint-Jean.

CRITÈRES POUR LE DÉPART DES GLACES