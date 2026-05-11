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Temps de lecture : 56s

Plus tard que l’an dernier

Les glaces du lac Saint-Jean sont « calées »

Jean Tremblay
Le 11 mai 2026 — Modifié à 20 h 06 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le juge Maxime Tanguay, qui survole le lac Saint-Jean régulièrement depuis quelques jours, a confirmé qu’il s’est libéré de ses glaces le lundi 11 mai 2026, soit 5 jours plus tard que l’an dernier, alors que les glaces avaient « calées » le 6 mai 2025.

En 110 années de compilation, c’est la troisième fois, soit en 1933, 1960 et 2026, que le lac perd son manteau hivernal à cette date.

La date la plus hâtive du départ des glaces du lac Saint-Jean demeure le 14 avril en 1945 et la date la plus tardive, soit un 24 mai, est survenue à deux reprises en 1931 et 1947.

Rappelons que la rivière Ashuapmushuan a été libérée de ses glaces le 26 avril dernier, soit 15 jours avant le Piékouagami. Il est peu coutumier que le lac Saint-Jean se libère si tardivement après l’Ashuapmushuan. Habituellement, bon an, mal an, le départ des glaces de l’Ashuapmushuan se fait entre sept à 10 jours avant le lac Saint-Jean.

CRITÈRES POUR LE DÉPART DES GLACES

  • Rivière Ticouapé – lorsque le drapeau rouge passe en dessous du pont de la Ticouapé – 25 avril 2026.
  • Rivière Ashuapmushuan – lorsque la rivière est à l’eau libre du pont Saint-Félicien jusqu’en face de l’Hôtel de Ville de l’endroit – 26 avril 2026.
  • Lac-Saint-Jean – lorsque le lac est à l’eau libre sur 70% de sa surface – 11 mai 2026.

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